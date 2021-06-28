Опубликовано 28/06/2021 в 04:41 GMT | Обновлено 28/06/2021 в 04:42 GMT

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду эмоционально отреагировал на вылет от Бельгии в 1/8 финала чемпионата Европы-2020.

После финального свистка Роналду снял с бицепса капитанскую повязку и в гневе бросил ее на поле. Он присел на газон в районе штрафной бельгийской команды, пока игроки «красных дьяволов» обнимались и праздновали попадание в четвертьфинал Евро-2020.

Криштиану Роналду бросил капитанскую повязку в матче Бельгия – Португалия, Евро-2020 Фото: Getty Images

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В твиттере не поняли этот поступок Криштиану. «Думаю, что Роналду – лучший в истории, без сомнений. Но бросать повязку после поражения? Могу ошибаться, но не вспомню Кеана, Джеррарда, Терри или Пуйоля, которые так поступают. Ненавижу такое», – написал Джоуи Синглтон. «Криштиану Роналду не заслужил уважение за бросок капитанской повязки в сборной. Кажется, что он всегда так поступает, когда расстраивается», – заявил @Certifiedopeboi.

«Роналду второй раз за несколько месяцев бросил капитанскую повязку на поле. А люди все еще называют его величайшим в истории», – расстроился Дэн О’Бойл. «Роналду пнул повязку, как капризный ребенок, которого все вокруг не слушают. Наверное, расстроился, что не сыграл в сегодняшнем матче», – посмеялся Терри Гриффитс.

Криштиану Роналду бросил капитанскую повязку в матче Бельгия – Португалия, Евро-2020 Фото: Getty Images

Португалия проиграла Бельгии со счетом 0:1, единственный мяч на 42-й минуте забил Торган Азар.

«Селесао» первый раз в истории не попала в четвертьфинал чемпионата Европы. Это произошло впервые за восемь турниров с 1984 года.

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