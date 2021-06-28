Бывший нападающий сборной Ирана Али Даеи прокомментировал рекорд по голам на международном уровне.

«Я ожидал, что Криштиану Роналду будет тем, кто побьет мое достижение. Вообще-то я забил 111 мячей, но это больше не имеет значения. Из-за того, как Криштиану играет и на каком уровне находится, я уверен, что он забьет еще кучу мячей.

Твердо верю, что Роналду достоин превзойти мой рекорд. Для футболиста вроде него побить мое достижение – это рекорд для меня, гордость.

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Конечно, у меня часто брали интервью в последние дни. Слышал, что Криштиану назвал меня кумиром, но думаю, что он скромно ведет себя по отношению ко мне. Но я признателен ему», – цитирует Даеи в интервью испанской As

Официально на счету иранского бомбардира не 111 голов, а 109.

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду сравнялся с Даеи по забитым мячам в матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы-2020 против Франции.

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