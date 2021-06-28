Опубликовано 28/06/2021 в 06:18 GMT | Обновлено 28/06/2021 в 06:18 GMT

Голкипер сборной Бельгии Тибо Куртуа выполнил удачную обводку в матче 1/8 финала чемпионата Европы-2020 против Португалии.

Согласно статистике на сайте WhoScored , Куртуа обыграл соперника на 42-й минуте. Неудачником оказался Диогу Жота, который выпрыгнул на бельгийца во вратарской и попался на ложный замах. С этого и началась голевая атака «красных дьяволов», в которой Торган Азар забил единственный мяч в этом матче.

Куртуа стал одним из футболистов на Евро-2020 с успешной обводкой. На сайте УЕФА голкипер мадридского «Реала» делит 186-е место еще с 87 игроками с зафиксированными попытками дриблинга. Тибо сравнялся по этому показателю с тремя футболистами сборной России – нападающим Артемом Дзюбой, полузащитником Магомедом Оздоевым и латералем Марио Фернандесом.

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Помимо русских игроков один удачный обыгрыш соперника на турнире также засчитали, например, Роберту Левандовскому из Польши, Феррану Торресу из Испании и Адриену Рабьо с Кингсли Команом (Франция). Это больше, чем у Давида Алабы (Австрия), Дриса Мертенса (Бельгия), испанца Альваро Мораты и немца Тимо Вернера.

Артем Дзюба забил 50% мячей сборной России на чемпионате Европы – реализовал пенальти в матче третьего тура групповой стадии против Дании.

Тибо Куртуа не забил ни одного мяча сборной Бельгии на Евро-2020, но прошел вместе с «красными дьяволами» в четвертьфинал континентального первенства.

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