Голкипер сборной Бельгии Тибо Куртуа выполнил удачную обводку в матче 1/8 финала чемпионата Европы-2020 против Португалии.
Согласно статистике на сайте WhoScored, Куртуа обыграл соперника на 42-й минуте. Неудачником оказался Диогу Жота, который выпрыгнул на бельгийца во вратарской и попался на ложный замах. С этого и началась голевая атака «красных дьяволов», в которой Торган Азар забил единственный мяч в этом матче.
Куртуа стал одним из футболистов на Евро-2020 с успешной обводкой. На сайте УЕФА голкипер мадридского «Реала» делит 186-е место еще с 87 игроками с зафиксированными попытками дриблинга. Тибо сравнялся по этому показателю с тремя футболистами сборной России – нападающим Артемом Дзюбой, полузащитником Магомедом Оздоевым и латералем Марио Фернандесом.
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Помимо русских игроков один удачный обыгрыш соперника на турнире также засчитали, например, Роберту Левандовскому из Польши, Феррану Торресу из Испании и Адриену Рабьо с Кингсли Команом (Франция). Это больше, чем у Давида Алабы (Австрия), Дриса Мертенса (Бельгия), испанца Альваро Мораты и немца Тимо Вернера.
- Артем Дзюба забил 50% мячей сборной России на чемпионате Европы – реализовал пенальти в матче третьего тура групповой стадии против Дании.
- Тибо Куртуа не забил ни одного мяча сборной Бельгии на Евро-2020, но прошел вместе с «красными дьяволами» в четвертьфинал континентального первенства.
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