Уже три дня планета Земля живет с осознанием того, что самые дорогие часы в мире находятся на запястье Криштиану Роналду. Авторы SPORTbible сопоставили фотографию капитана сборной Португалии с церемонии Dubai Globe Soccer Awards-2019 со снимком на сайте Bob’s Watches. Оказывается, Роналду носит модель Rolex GMT Master Ice с корпусом из белого золота и бриллиантами весом 30 каратов. Ее оценивают в 423 тысячи евро.

Но среди любителей котлов у Криштиану есть конкурент. Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини в Санкт-Петербурге стал мемом за элегантно повязанный шарф, но у него есть другой стилевый атрибут. На левой кисти Манчини можно рассмотреть часы с мощным корпусом и ярко синим ремешком.

Роберто Манчини, Италия, Евро-2020 Фото: Getty Images

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Это модель бренда Richard Mille. Ручной хронометр получил название RM11-04 – видимо, тоже в честь Бобби. Хотя непонятно, почему 11 – в «Сампдории», «Лацио» и немного «Лестере» он выступал под 10-м номером, а в сборной носил число 18 на спине.

Основатель бренда, француз Ришар Миль разработал модель совместно с тренером «Скуадры Адзурры». Первую версию – RM11-01 – Миль с Манчини сделали еще в 2013 году, когда алленаторе расставался с «Манчестер Сити» и договаривался о контракте с «Галатасараем». Часовщик хотел, чтобы котлы отражали сосредоточенность футбольного тренера на времени и не отвлекали его от высчитывания оставшихся минут. Поэтому на циферблате крупно подсвечено число 45, а оставшийся сектор закрашен красным с отметкой EXTRA TIME.

«Для наиболее оптимального управления своими игроками тренер должен тщательно следить за временем. Это один из ключевых параметров, от которых зависит успех игры. Ход матча может измениться даже на последних секундах, не говоря уже о минутах», – говорил Манчини для сайта Richard Mille.

Два тайма по 45 минут легко засечь, а для контроля за компенсированным временем владельцам нужно нажать на кнопку в районе четырех часов. Таким образом, у хронографа запустится функция flyback, и стрелка переместился к отметке на 12 часов и начнет отсчет второго тайма.

Но Милль предусмотрел, что главному тренеру сборной понадобится счетчик дополнительного времени. Поэтому чтобы Роберто не потерял ориентир, на циферблате подсвечена и отметка о 20 минутах – видимо, для отсчета оставшихся добавленных секунд в экстра-тайме. Сам Бобби называл это решение «простым, но уникальным в часовом производстве». Так босс «адзурри» не остался в прострации в бонусных периодах матча 1/8 финала с Австрией.

Роберто Манчини, Италия, Евро-2020 Фото: Getty Images

Манчини – не единственный известный посол (или, как называют его в компании – друг) бренда из спортивной индустрии. В разделе «Друзья и партнеры» сайта можно найти биатлониста Йоханнеса Бё, спринтера Йохана Блейка, футболиста Дидье Дрогба, теннисиста Рафаэля Надаля, автогонщиков Фелипе Массу, Шарля Леклера, Себастьяна Леба, Мика Шумахера и украинскую легкоатлетку Юлию Левченко. А еще музыкантов Фаррелла Уильямса, Тома Русселя и актеров Мишель Йео с Джоном Малковичем.

Манчини сотрудничает с престижной и невероятно дорогой маркой. В 2016 году Милль в интервью «Ведомостям» говорил , что средняя розничная Richard Mille составляет 170 тысяч евро. Глава часового направления аукциона Christie’s Джон Рирдон вовсе называл их часами миллиардеров.

Роберто Манчини, Италия, Евро-2020 Фото: Getty Images

Бренд также немного засветился рядом со спортом в 2015-м. Олимпийская чемпионка Турина-2006 в танцах на льду, фигуристка Татьяна Навка подарила модель Richard Mille RM 52-01 пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову на их свадьбу. Их оценили в 38 миллионов рублей (620 тысяч долларов).

Часы Манчини стоят не так дорого. Пользователь твиттера @interphilly обнаружил , что цена на RM11-04 составляет всего 200 тысяч долларов – не так много по сравнению со средней стоимостью. Но при этом при перепродаже прайс вырастает более чем втрое и доходит до 686,4 тысячи баксов. Такую сумму придется отвалить, чтобы чувствовать себя победителем страшнейших футбольных держав – Турции, Швейцарии, Уэльса и Австрии.

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