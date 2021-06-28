Сборная Франции открывает плей-офф Евро-2020 матчем против Швейцарии. Eurosport.ru совместно с Winline подготовил превью к этому матчу.

Кто посмотрит игру с трибун

Если у Швейцарии нет никаких проблем с составом (ни одного травмированного, 0 дисквалифицированных), то у Франции все не так хорошо. Расположение команды из-за повреждения уже покинул Усман Дембеле, в лазарете после игры с Португалией очутился Люка Динь.

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Усман Дембеле Фото: Getty Images

Под вопросом участие в матче еще троих футболистов: у нападающих Тома Лемара и Маркуса Тюрама травмы лодыжки и паха соответственно, а Люка Эрнандес мучается с коленом.

Форма

Французы набрали пять очков в группе смерти, и их хватило для первого места. Хотя сами по себе результаты получились скромными: победа 1:0 благодаря автоголу у Германии, 1:1 с Венгрией и 2:2 с Криштиану Роналду. В то же время можно отметить, что «ле блюз» серьезно подвела реализация – забей они хотя бы в половине эпизодов, каждый матч закончился бы разгромом соперника.

Швейцария проползла в плей-офф в последний момент. После двух матчей против Италии и Уэльса у команды Владимира Петковича был один балл, но разгром Турции (3:1) позволил занять третье место при лучшей разнице среди команд других групп.

Лицом к лицу

Швейцарцы в 38 матчах с французами одержали 12 побед при 10 ничьих и 16 поражениях. Но ни один из шести официальных матчей не выиграла (Н4 П2).

Последний раз команды встретились на групповом этапе Евро-2016: в матче 3-го тура они сыграли 0:0 и вместе вышли в плей-офф.

0:2 в Турции 8 июня 2019 года – единственное поражение Франции в основное время в последних 20 матчах чемпионата Европы (В15 Н4).

Евро-2020 стал для сборной Франции 13-м подряд крупным международным турниром после того, как она не попала на ЧМ-1994. После него французы участвовали в пяти финалах и выиграли три из них.

Французы выиграли все шесть матчей 1/8на крупных турнирах – пять на чемпионатах мира и у Ирландии на Евро-2016.

Для Франции это 10-й Евро в истории и восьмой подряд. В последний раз финальная стадия чемпионата Европы прошла без французов в 1988 году.

Сборная Швейцарии играет на четвертом подряд крупном турнире.

Статистика сборной Швейцарии в 16 матчах финальной стадии Евро: В3 Н6 П7.

Составы

Сборная Франции

Сборная Швейцарии

Котировки букмекеров

Победа Швейцарии: 6

Несмотря на невнятную игру и достаточно слабые результаты в группе, Франция идет против Швейцарии очевидным фаворитом. Оно и понятно: когда команда может бросить со скамейки в бой Комана, Бен Йеддера, Лемара и Жиру, то у нее изначально больше шансов на победу.

Есть определенная уверенность, что «ле блюз» включатся в игру только сейчас, когда это действительно необходимо, а каждый промах может стоить титула чемпионов Европы. Если это произойдет, у Швейцарии не останется шансов. Еще один повод поставить – отличный кэф 1,67 на победу Франции.

Где смотреть

Матч рассудит аргентинский арбитр Фернандо Рапальини, который даст свисток к его началу 28 июня в 22:00 (мск). Понаблюдать за попытками швейцарцев остановить Мбаппе можно на телеканале «Россия 1». Если же до телевизора не добраться, тогда будьте в курсе происходящего с текстовой трансляцией Eurosport.ru.

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