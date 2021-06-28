На чемпионате Европы-2020 уже определились четыре участника четвертьфиналов – это Дания, Бельгия, Италия и Чехия. В понедельник, 28 июня, на стадионе «Паркен» в датском Копенгагене мы узнаем пятую команду, которая прошла во топ-8 команд континента. Друг с другом зарубятся вице-чемпион мира Хорватия и победитель двух из трех последних Евро Испания.

Кто посмотрит игру с трибун

Иван Перишич, Хорватия – Шотландия, Евро-2020 Фото: Getty Images

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Даже не со стадиона, а из гостиничного номера за матчем 1/8 финала будет наблюдать Иван Перишич. У него обнаружили положительный тест на коронавирусную инфекцию, и это большое счастье для «шашечных», что заперли одного Перишича. Также из-за перебора карточек встречу пропустит центрбек «Зенита» Деян Ловрен.

Под вопросом участие вингбэк Шиме Врсалько. Он не играл в последнем матче группового этапа против Шотландии. Главный тренер Златко Далич назвал Врсалько основным правым защитником и сказал, что просто дал ему отдых, а Йосип Юранович отлично выглядел на тренировках.

У Испании травму на последней тренировке получил запасной вратарь Давид де Хеа. Он ушел в раздевалку после 20 минут занятий и жаловался на боль в бедре. Так что, возможно, страховать Унаи Симона с хорватами будет Роберт Санчес из «Брайтона».

Форма

Хорваты совсем не похожи на ту команду, которая выходила в финал ЧМ-2018. В стартовом матче с Англией они отлетели от единственного гола Рахима Стерлинга (0:1), с Чехией спаслась в скучной душиловке (1:1, эквалайзер на 47-й минуте) и только в последнем туре заползли в плей-офф – 3:1 с Шотландией.

Испания играла намного лучше, устанавливала рекорды владения, но откладывала выход в 1/8 финала до решающего матча. Швеция еле выжила в изматывающем ватокате (0:0), а Польша отскочила от поражения только через гол Роберта Левандовского – 1:1. Зато со Словакией вернулся Серхио Бускетс, и сразу все заработало. Бедным словакам достались пять безответных банок, две из них влетели в сетку от лучшего бомбардира Евро Автогола.

Лицом к лицу

Хорватия и Испания провели семь очных матчей с 1999 года. В первых четырех встречах у Испании три победы и ничья – в том числе, и 1:0 с голом Хесуса Наваса за выход из группы смерти на Евро-2012. Через четыре года «шашечные» отомстили – 2:1 на Евро-2016 с решающей банкой Ивана Перишича на 87-й.

А в 2018-м соперники попали в одну группу Лиги наций. В сентябре «Ла Фурия Роха» разнесла соперника со счетом 6:0, а в ноябре хорваты вырвали победу на 93-й минуте – 3:2.

Беспроигрышная серия Испании насчитывает уже 11 матчей. Последний раз они уступали Украине в ноябре 2020-го в Лиге наций – 0:1.

Хорватия из пяти последних матчей выиграла один – в решающем матче группового этапа Евро-2020 с Шотландией (3:1).

Лука Модрич в случае забитого мяча может обновить рекорд сборной Хорватии. Он вонзил шотландцам в возрасте 35 лет и 286 дней и стал самым опытным автором гола на Евро в составе «шашечных». Также ему принадлежит самый молодой мяч на чемпионатах Европы – в 2008-м он расстрелял Австрию в 22 года и 273 дня.

Составы

Котировки букмекеров

После новостей о коронавирусе у Ивана Перишича (2+1 из четырех голов хорватов) котировки на «шашечных» логично поползли вниз. Испания показала отличную форму в карнавале со Словакией, что в сумме с неважной игрой балканской сборной дает «Ла Фурии Рохе» классные шансы на легкую победу.

Нужно только поправить реализацию и что-то сделать с прицелом Альваро Мораты. Плюс у Хорватии даже некому врезать сопернику локтем – без дисквалифицированного Деяна Ловрена шоу получится тоскливым и, кажется, низовым ( 1,74 на ТБ 2,5 гола).

Где смотреть

Игра Хорватия – Испания будет единственной в плей-офф, которую в прямом эфире покажет субхолдинг «Матч». Встречу из Копенгагена будут транслировать сразу три канала – общедоступный «Матч ТВ» и тематические «Матч! Премьер» с «Матч! Футбол 1». Комментатором станет Сергей Кривохарченко.

Если вдруг вы не успеете к телевизору или быстрому интернету 28 июня в 19:00 мск, то заходите на текстовую трансляцию Eurosport.ru . Артем Кутейников пробежит пальчиками по клавиатуре, чтобы вам было хорошо и интересно.

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