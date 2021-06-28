Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду прокомментировал вылет в 1/8 финала чемпионата Европы-2020 от Бельгии.

«Мы не достигли результата, о котором мечтали. Покинули гонку за трофеем раньше, чем хотели. Но мы гордимся той дорогой, которую проделали. Отдали все, чтобы защитить титул чемпионов Европы, и эта группа доказала, что сборная еще способна приносить радость португальцам.

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Наши болельщики без устали поддерживали команду от начала до конца. Мы бежали и боролись за них, чтобы оправдать их доверие. Нам не удалось попасть туда, куда мы хотели. Но мы выражаем вам искреннюю и безмерную благодарность.

Поздравляю сборную Бельгии и желаю удачи остальным командам, которые остаются в турнире. А мы вернемся и станем сильнее. Вперед, Португалия!» – написал Роналду в инстаграме.

Португалия уступила Бельгии в матче 1/8 финала чемпионата Европы со счетом 0:1 и вылетела из турнира.

Криштиану Роналду забил пять мячей в четырех играх и остается лучшим бомбардиром Евро-2020.

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