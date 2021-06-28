В матче 1/8 финала между Хорватией и Испанией открыт счет после фэйла голкипера Унаи Симона.
На 20-й минуте вратарь получил пас от своего игрока с центра поля – мяч, припрыгивая, прилетел прямо к Симону, но голкипер не смог его обработать и пропустил мимо.
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Автогол в итоге записали на пасовавшего назад Педри.
- Победитель матча в четвертьфинале сыграет с лучшим в паре Франция – Швейцария.
- Четвертьфинал с участием этих команд состоится в Петербурге.
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