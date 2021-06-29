Накануне матча 1/8 финала чемпионата Европы между Англией и Германией на «Уэмбли» Футбольная ассоциация предупредила , что примет меры, если болельщики поведут себя оскорбительно и проявят неуважение к сопернику. Чиновники опасаются, что игра закончится скандалом – издевательские песни, претензии к судьям и слезы разочарования давно превратились для фанатов «трех львов» в норму.

Даже среди других топ-противостояний турнира встреча команд Гарета Саутгейта и Йоахима Лёва выделяется благодаря историческому контексту. Сборные рубились еще в 1930-х, но обстановка злобы и ненависти появилась на матчах англичан и немцев после Второй мировой войны – и особенно после Битвы за Британию. Нацистские ВВС Люфтваффе под командованием Германа Геринга бомбардировали противника с 10 июля по 30 октября 1940 года. Немцы пытались добиться превосходства в воздухе, уничтожить британские промышленные предприятия и подорвать моральный дух населения.

Надпись «Англия будет всегда» на развалинах после немецкой воздушной атаки Фото: Getty Images

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До этого Люфтваффе успешно поддерживали с воздуха наземные войска Третьего рейха против стран континентальной Европы: Польши, Норвегии, Дании, Нидерландов, Бельгии, Франции. Геринг гарантировал Адольфу Гитлеру, что именно авиация обеспечит необходимый плацдарм для победы над неуступчивыми британцами, но просчитался. Стремительные атаки немецких истребителей не сработали из-за просчетов разведки и английской системы обнаружения вражеских самолетов с помощью радиолокации. Руководству Третьего рейха пришлось свернуть операцию «Морской лев» по вторжению через Ла-Манш. Великобритания осталась неприступной.

Тогда нацисты действительно превратили многие районы Лондона в руины, но англичане не впали в уныние и не капитулировали. Премьер-министр Уинстон Черчилль призывал англичан сплотиться перед «звездным часом нации» и радикально выступал против любых переговоров с Гитлером. Однако выстоять под ежедневными налетами англичанам помогли не только патриотические речи их лидера, но и чувство юмора. Даже когда от родных мест оставались только развалины, местные все равно издевались над врагами.

Одним из главных символов неиссякаемого оптимизма стала детская песенка «10 маленьких бомбардировщиков» – вариация распространенной считалки про «10 зеленых бутылок». По сюжету в каждом новом куплете одна из зеленых бутылок падает с полки до тех пор, пока все не разобьются. Точно так же лондонские тинейджеры пели про вражеские самолеты: сначала в воздухе 10 немецких бомбардировщиков, потом самолет РАФ – королевских ВВС Великобритании – сбивает одного. Так продолжается до тех пор, пока в воздухе не остается ни одного немецкого бомбардировщика.

Последствия воздушных немецких рейдов в Лондоне Фото: Getty Images

После поражения нацистов и разделения Германии на две части у англичан появилось еще больше поводов смеяться над бывшими противниками. Они доказали превосходство и на фронте, и в футболе. Даже в статусе действующего чемпиона мира сборная ФРГ дважды уступила «трем львам» – в 1954-м на «Уэмбли» и в 1956-м на Олимпийском стадионе в Берлине. В 1965-м англичане нанесли немцам поражение на «Франкенштадионе» в Нюрнберге благодаря единственному голу Терри Пейна. В 1966-м минимальной победой британцев завершилась очередная встреча на «Уэмбли».

Кульминация доминирования наступила 30 июля 1966 года, когда в финале чемпионата мира команда Альфа Рамсея переиграла ФРГ со счетом 4:2. Англичанам не было никакого дела до спорного гола Джеффа Херста в овертайме – они доказали превосходство. На смену прежней издевательской кричалке о бомбардировщиках пришла новая, напоминавшая Германии о провалах на фронте и в спорте: «Две мировых войны, один чемпионат мира».

Обстоятельства кардинально изменились 24 года спустя, когда немцы превратились для англичан в непреодолимую силу. Основное время полуфинала ЧМ-1990 завершилось вничью, а пенальти точнее исполнили футболисты из ФРГ. Дэвид Платт и Стюарт Пирс могли принести англичанам победу с игры, но первый забил из офсайда, а второму помешал вратарь Бодо Илльгнер. Именно тогда Гари Линекер произнес легендарную фразу: «Футбол простая игра: 22 игрока бегают 90 минут, а в конце побеждают немцы».

С тех пор неудачи против сборной Германии превратились в неизменный лейтмотив англичан на крупных турнирах. Возможно, именно комплекс против принципиальных соперников мешает даже лучшим поколениям «трех львов» проявить себя последние 30 лет. В 1990-х британские фанаты снова вспомнили песенку про 10 немецких бомбардировщиков и превратили ее в главный саундтрек матчей против бундестим. Другая классическая кричалка призывала: «Встаньте, если вы выиграли войну».

Терри Бутчер и Пол Гаскойн, сборная Англии Фото: Getty Images

Еще одно поражение по пенальти – в полуфинале Евро-96 – только добавило публике на «Уэмбли» горечи и злобы. На плохое отношение к немцам повлияли и английские медиа, которые не стеснялись проводить аналогии между футболом и Второй мировой. Например, Daily Mail перед матчем вышла с громким заголовком: «Ахтунг! Фриц, сдавайся, для тебя чемпионат Европы закончен!» Скоро уже невозможно было отличить происходящее на трибунах от боевых действий. Взаимные оскорбления и старые обиды закончились массовой дракой на Трафальгарской площади.

В декабре 2005-го даже главный тренер англичан Свен-Йоран Эрикссон и звезды национальной команды Дэвид Бекхэм, Майкл Оуэн и Уэйн Руни попросили болельщиков воздержаться от оскорблений против Германии. К тому моменту «три льва» восстановили пошатнувшееся равновесие: обыграли заклятых врагов на групповом этапе Евро-2000 и разгромили в Мюнхене (5:1) в отборочном матче ЧМ-2002. Однако даже такие локальные триумфы не перевешивали превосходства немцев в плей-офф крупных турниров.

Для английских хулиганов каждая игра против Германии превратилась в триггер, а копившиеся поражения только добавляли негатива. Матч 1/8 финала ЧМ в 2010-м не стал исключением. Тогда дисциплинированная и хладнокровная команда Лёва с Мануэлем Нойером, Филиппом Ламом и Бастианом Швайнштайгером выглядела полной противоположностью стареющих англичан. Стивен Джеррард, Уэйн Руни и Джон Терри слишком переживали из-за упущенных возможностей и давления медиа. К тому же лидерам не нравились методы Фабио Капелло.

Несмотря на такую разницу в настроении сборных, исход встречи решил конкретный эпизод. При счете 2:1 в пользу немцев Фрэнк Лэмпард изящно перекинул Нойера и сравнял счет. От перекладины мяч отскочил за линию ворот, но судья этого не заметил и продолжил игру. В то время еще не действовала технология автоматического определения гола, и англичанам пришлось смириться с убийственной несправедливостью. Во втором тайме они так и не преодолели разочарование от ошибки арбитра, пропустили еще два мяча и вылетели.

Фанаты сборной Англии Фото: Getty Images

С тех пор немцы неизменно проявляли себя на всех крупных турнирах до 2018-го: бронза на Евро в 2012-м и 2016-м, победа на ЧМ Бразилии. «Три льва» за тот же отрезок не завоевали ни одной медали и только сильнее озлобились. Перед очередной встречей сборных некоторые журналисты напоминают, что на самом деле это соперничество имеет значение только для англичан. Немцы уже настолько оторвались от чемпионов мира 1966 года по достижениям и статусу, что вряд ли считают их равными соперниками. Однако историческое и спортивное наследие все равно делают их битву особенной. Фанаты не забывают ни о сражениях РАФ против Люфтваффе, ни о предыдущих матчах, которые оставили глубокие шрамы.

К тому же к 2021 году расстановка сил снова изменилась. Германия на последнем крупном турнире под руководством Лёва уже не выглядит настолько неприступной, как 10 лет назад, а британцы, наоборот, прогрессируют. Саутгейт – не эксперт по зрелищной игре, зато добивается результата: его прагматизм оправдывают успешные выступления в отборах и четвертое место на ЧМ в России. Конечно, безумная ничья немцев против Венгрии и унылая победа англичан над шотландцами не означают, что на этот раз «три льва» отомстят за все старые обиды.

Зато ясно наверняка, что самое хитовое противостояние 1/8 закончится драмой, оскорблениями и слезами. Матчи Англии против Германии за последние 70 лет редко складываются иначе.

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