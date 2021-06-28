Испания обыграла Хорватию в овертайме (5:3) и прошла в 1/4 Евро-2020.

«Фурия роха» начала игру в привычном стиле: много владела мячом, прижимала соперника к его штрафной и постепенно создавала опасные моменты. Химию пиренейцев испортил странный автогол. Унаи Симон не принял пас Педри из центра поля и случайно перенаправил мяч в свои ворота. После этого Хорватия на время забрала преимущество, но не додавила поплывшего соперника. Испания отвоевала контроль и на 38-й минуте сравняла счет усилиями Пабло Сарабии.

Во втором тайме испанцы снова захватили преимущество и много атаковли. «Фурия роха» особенно давила левым флангом, и на 57-й минуте это сработало. Ферран Торрес навесил в центр штрафной, откуда Сесар Аспиликуэта головой прошил Ливаковича. Защитник забил первый мяч за сборную. Третий мяч вонзил Ферран Торрес – вингер влетел в штрафную соперника с правого фланг и легко забил.

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Но и это был не конец. На 85-й минуте «шашечные» с трудом затолкали второй мяч (Мислав Орсич), почуяли кровь и бросились отыгрываться. Все тот же Орсич навесом нашел в штрафной Марио Пашалича, который сравнял счет и перевел игру в дополнительное время.

Испания забила два уже в первом экстра-тайме: на 100-й минуте Альваро Мората вонзил второй мяч на турнире после передачи Дани Ольмо. Через три минуты Ольмо ассистировал уже Микелю Оярсабалю, который забил пятый и последний гол в матче.

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