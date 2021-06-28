Сборная Испании сыграет с командой Швейцарии в четвертьфинале чемпионата Европы-2020. Матч пройдет 2 июля на стадионе в Санкт-Петербурге и начнется в 19:00 (мск).

Испанцы вышли в четвертьфинал, обыграв в добавленное время сборную Хорватии со счетом 5:3. Швейцария горела за 9 минут до конца матча Франции 1:3, а в итоге выбила чемпионов мира в серии пенальти – 3:3 (пен – 5:4).

Четвертьфинал Швейцария – Испания станет последним матчем Санкт-Петербурга на Евро-2020.

Ранее город принял еще шесть встреч турнира: Бельгия – Россия (3:0), Финляндия – Россия (0:1), Финляндия – Бельгия (0:2), Польша – Словакия (1:2), Швеция – Словакия (1:0), Швеция – Польша (3:2).

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