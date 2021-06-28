Испания и Хорватия выдали самый событийный матч Евро-2020. Восемь голов, отыгрыш на 92-й минуте, два мяча в овертайме и цепочка моментов под конец – именно такую жару ждешь от игры топ-сборных в 1/8 финала.

Началась она с девятого автогола на турнире – формально его автором стал полузащитник «Барселоны» Педри, но обвинили в беде голкипера Унаи Симона. Вратарь «Атлетика» пустил мяч в створ во время передачи назад. Самое обидное – ошибка довершила успешный отрезок испанцев. В первые 20 минут команда Луиса Энрике вела по ударам 4:0.

Автогол запустил волну шуток над Симоном. В твиттере смеялись по-разному: кто-то отметил, что Унаи испортил крепкий перфоманс сборной, кто-то вспомнил про Кепу Аррисабалагу.

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Но самую взвешенную позицию выдал Мэтт Пиздровски – это бывший вратарь MLS, который изучает игру голкиперов для The Athletic. Эксперт отметил, что Симон в целом редко смотрит на мяч во время приема. Вратарь сканирует пространство, в котором будет обрабатывать следующим касанием.

Автогол Унаи Симона. Вратарь смотрит не на мяч, а на зону, в которой готовился его обрабатывать. Фото: Other Agency

С одной стороны, Симона это не оправдывает. Его продвинутый подход не меняет истину: к автоголу привела неправильная постановка корпуса. С другой, согласитесь, что подход Унаи не позволяет резко критиковать его в этом эпизоде. Он просто напоминает: иногда вратарю нужно играть проще.

Вне зависимости от оценки, Симон оправдался еще и сэйвами. Унаи отбил четыре удара хорватов, в том числе два – в овертайме. Во многом благодаря вратарю восемь явных голевых моментов сборной Луки Модрича превратились лишь в три гола, а Испания справедливо осталась на Евро-2020.

Глобально матч 1/8 мог смоделировать весь групповой этап для команды Энрике. Испания вновь показала интересный игровой рисунок. На мяче Сесар Аспиликуэта сохранял место в первой линии. Это задавало асимметрию: если на левом фланге широкую позицию занимал защитник Хосе Гайя, то на правом – вингер Ферран Торрес. За счет этого хода трехкратные чемпионы Европы перегружали один из краев и создавали пространство для рывков в финальную треть.

Асимметрия в атаке сборной Испании. Фото: Other Agency

Было бы обидно, вылети команда с таким рисунком уже в 1/8 финала. Тем более, если бы причиной стал неоднозначный автогол.

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