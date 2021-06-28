Полузащитник сборной Хорватии Милан Бадель отреагировал на поражение от Испании легким стриптизом для болельщиков.
Футболист «Дженоа» разделся до трусов, чтобы поблагодарить приехавших в Копенгаген фанатов – Бадель отдал им футболку и шорты.
- Испания обыграла хорватов со счетом 5:3. Основное время завершилось вничью (3:3).
- Бадель не провел на Евро ни минуты – во время всех матчей он сидел на скамейке запасных.
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