Альваро Морату уже давно стебут в соцсетях за постоянные промахи. Черная полоса испанца стартовала еще в «Челси» и не закончилась до сих пор. На групповом этапе Евро-2020 Альваро привычно запорол несколько острых моментов, в том числе не реализовал пенальти против словаков и забил всего один мяч – сборной Польше. Если бы Мората лучше настроил прицел, испанцы не решали вопрос с выходом из группы в последнем туре группового этапа.

За плохую реализацию Морату начали традиционно жарить в интернете, но на этот раз дело перешло границы. Перед игрой с Хорватией форвард признался, что некоторые комментаторы грозились ему смертью, а самые отмороженные – затрагивали его детей. «Я хочу, чтобы люди ставили себя на место тех, кому отсылают угрозы», – жаловался футболист.

За Морату моментально впряглись партнеры по сборной и Луис Энрике. Тренер сам потерял дочь чуть менее двух лет назад, поэтому угрозы детям Альваро воспринял особенно остро. «Ситуация настолько серьезна, что должна быть передана в руки полиции. Оскорбление и угроза родственникам, детям – тяжкое преступление. Это нужно отдать в руки властей и решительно исправить», – злился тренер.

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Грязные выходки болельщиков бьют не по одному футболисту, а по всему коллективу. Ведь если один член команды чувствует себя тревожно, вряд ли остальные проигнорируют это и будут ощущать себя комфортно. Об этом высказался капитан «фурии роха» Коке. «Мы подвергаемся всевозможной критике и принимаем ее. Но угрозы игроку, члену семьи или детям мы не терпим. Первое, что я сделал, когда узнал об этом, – очень крепко обнял его и сильно ободрил», – рассказал капитан.

Негативный фон окутал нападающего прямо перед первой игрой плей-офф. Луис Энрике не задержал Морату в запасе и привычно выпустил в стартовом составе. Наверняка сам футболист очень хотел забить и заткнуть гнусных комментаторов – так в итоге и вышло. Альваро воткнул второй и самый важный свой мяч на турнире. Причем на Евро есть топ-форварды, заслуживающие критику сильнее испанца. Харри Кейн, Килиан Мбаппе и Маркус Рэшфорд не забили еще ни разу, но не получают такую отмороженную критику.

Игра тяжело складывалась для Испании: Хорватия спаслась в основное время (3:3) и вышла на экстра-таймы заряженной. Испанцы наоборот – поплыли. Уверенность испанцам вернул Альваро Мората. Форвард вколотил гол с левого края штрафной после передачи с противоположного края. Мората положил вторым касанием с лета – гол получился сложнее, чем большинство моментов, которые испанец упустил на групповом этапе. Красивой банкой он закрыл рты грубым хейтерам и стал лучшим бомбардиром Испании на Евро-2020.

Еще в 2018-м испанец говорил, что психологический буллинг стоит приравнивать к физическим травмам. Ему действительно часто достается от болельщиков за растрачивание моментов. Временами зрители правы, однако травля и угрозы – это перебор.

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