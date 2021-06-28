Главный тренер сборной России Станислав Черчесов не выступит 29 июня в РФС. Заседание технического комитета по выступлению национальной команды на чемпионате Европы перенесели на неопределенный срок из-за эпидемиологической обстановки в Москве.

«Завтра заседания технического комитета не будет, его перенесли. И в очном режиме он тоже не будет. Когда и во сколько, станет известно завтра», – приводит слова члена комитета Михаила Гершковича «РБК-Спорт».

Изначально планировалось, что 29 июня в РФС заслушают доклад Черчесова по выступлению сборной России на Евро.

Национальная команда заняла последнее место в группе, уступив Бельгии (0:3), обыграв Финляндию (1:0) и потерпев поражение от Дании (1:4).

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