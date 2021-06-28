Чемпион мира и вице-чемпион Европы сборная Франции завершила выступление на Евро-2021. «Трехцветные» вели к 81-й минуте 3:1, но не удержали преимущество и проиграли в серии 11-метровых ударов.

Футболисты Дидье Дешама практически не доминировали на поле стадиона «Национальный» в Румынии в первой половине встречи. Харис Сеферович вывел Швейцарию вперед еще на 15-й минуте, и такой счет сохранился до перерыва.

На 54-й минуте андердоги получили шанс уйти в отрыв, но Уго Льорис потащил пенальти после удара Рикардо Родригеса. Этот момент стал переломным: в течение следующих пяти минут дубль оформил Карим Бензема, а чуть позже Поль Погба красивым ударом вонзил победный гол.

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Но швейцарцы, вдохновленные игрой Хорватии парой часов ранее, не сдались. На 81-й минуте Сеферович оформил дубль, а на 90-й Марио Гавранович восстановил равновесие – 3:3. Дополнительные два экстра-тайма прошли без забитых мячей, поэтому судьба четвертьфинальной путевки решилась в серии пенальти.

В серии футболисты последовательно реализовали 9 ударов, пока к точке не подошел Килиан Мбаппе. Француз не смог переиграть вратаря, и «трехцветные» вылетели с турнира.

В 1/4 швейцарцы встретятся со сборной Испании. «Красная фурия» победила в противостоянии с Хорватией со счетом 5:3.

Матч пройдет в Санкт-Петербурге.

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