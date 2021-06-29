Гарет Саутгейт – самый интеллигентный тренер Евро-2020. Коуч сборной Англии терпеливо объясняет любые решения, даже на фоне скудных результатов. Слова бронзового призера Евро-96 не всегда касаются тактики (например, в июне он объяснял, почему нельзя ограничивать игроков в чествовании BLM перед матчами), но всегда остаются учтивыми.

Возможно, такое спокойствие Саутгейт обрел после бойкота соцсетей. 28 марта Гарет рассказывал, как ушел из онлайн-мира еще в 2013-м, после назначения в молодежную сборную Англии. Тогда же британский тренер поддержал Тьерри Анри, удалившего личные страницы из-за плохой модерации, и предложил игрокам последовать его примеру.

С такими же спокойствием и уверенностью Саутгейт ротировал состав на третий тур группового этапа Евро. Перемены в основе показали: довести сборную Англии до медалей могут неочевидные лидеры. Вместо звезд «Челси» и «Манчестер Сити» в лице Мэйсона Маунта и Фила Фодена в команде Гарета отжигают середняк АПЛ, защитник «Манчестер Юнайтед» и юниор «Арсенала».

Евро-2020 Саутгейт нашел новых лидеров. Англия не безнадежна 22/06/2021 В 21:55

Гарет Саутгейт и Букайо Сака, сборная Англии. Фото: Getty Images

Летом 2018 года Марсело Бьельса раздумывал над переездом в «Лидс» и встретился с директорами клуба Ангусом Киннеаром и Виктором Ортой в отеле Буэнос-Айреса. Беседа с руководителями продолжалась 12 часов. Бьельса набрасывал план по захвату футбольного мира – ради этого вдохновитель Пепа Гвардиолы отсмотрел все матчи «Лидса» в сезоне‑2017/18. Киннеар вспоминал: «Марсело сосредоточился не на трансферах, а на том, как выжать максимум из текущего состава. Кэлвин Филлипс оказался одним из игроков, на которых уже не рассчитывали в фан-среде. Бьельса заверил: «Я сделаю из него лучшего футболиста лиги».

И выполнил обещание: уже в сентябре 2020 года Филлипс впервые попал в состав сборной Англии. По этому случаю Бьельса подарил игроку раритетную футболку «Ньюэллс Олд Бойз», который тренировал в 90-х. Кэлвин пообещал отплатить формой с дебютной игры за национальную команду.

На Евро-2020 Филлипс остался единственным полевым игроком сборной, который отбегал все матчи без замен. Он играет универсальную роль в центре: на мяче может сместиться в первую линию или подняться повыше, реже – забежать в финальную треть. Кэлвин – лидер Англии по Goal-Creating Actions – это передачи, обводки, удары или действия в защите, которые привели к голу. У полузащитника таких два.

Интенсивный футбол Бьелсы подготовил Филлипса и к объемному вкладу в защите. На Евро-2020 Кэлвин лидирует в сборной по Pressures (31; это любые попытки помешать сопернику с мячом) и успешным отборам (1,67) за 90 минут. Саутгейт доволен: «Мы просим Филлипса играть в чуть более высокой позиции, чем в клубе. Но у него для этого есть все качества. Он придает нам надежности в средней линии и позволяет свободнее задействовать атакующих игроков».

В матчах с Шотландией и Чехией слева от Филлипса носился Люк Шоу. В 2014-м за воспитанника «Саутгемптона» боролись сразу два английских топа: «Манчестер Юнайтед» и «Челси». Спустя пять лет, на предсезонке с Уле-Гуннаром Сульшером, лефтбек изнуренно топтал газон в Перте и не успевал даже за тренерами по физподготовке. Мучения защитника попали на камеру: публика тут же обвинила футболиста с 17-ю травмами за семь сезонов в непрофессионализме.

К подходу Шоу вопросы возникали еще у Жозе Моуринью – однажды португалец набросился на Люка за опоздание на тренировку. Англичанин оправдывался тем, что его не разбудила мама. Перемены в характере защитника вызвала Анушка Беатрис Сантос. 29-летняя возлюбленная выгнала из дома друзей, которые отвлекали футболиста от дела, родила сына и превратила разгильдяя в идеального семьянина.

Прогресс Шоу заметили одноклубники и признали его лучшим игроком «МЮ» в сезоне-2020/21. Сборной Англии пригождается пасовый вклад защитника. Люк – лидер национальной команды по передачам с продвижением на 9+ метров в среднем за 90 минут (лучше него только Рис Джеймс и Харри Магуайр, но они отыграли меньше). Защитник «МЮ» идет вторым в составе Саутгейта по пасам в чужую штрафную (2 за 90 минут) и четвертым – по пасам под удар (1,5 за 90 минут).

Гарет ценит в Шоу универсальность. На тренировках перед Евро Саутгейт использовал Люка в тройке центральных защитников – эту роль игрок исполнял в «МЮ», но пока не брал в сборной. Если в 1/8 финала английский коуч отзеркалит сборную Германии и выберет схему 3-4-3, Шоу выглядит одним из главных претендентов на место в первой линии.

После третьего тура на выход в основе против Германии претендует еще один неожиданный герой. В сезоне-2020/21 игра 19-летнего Букайо Сака дала редкий позитив для болельщиков «Арсенала». Янгстер выдал пять голов и три ассиста в АПЛ: один из мячей полузащитника влетел в ворота «Челси», еще два – «Бенфике» и «Славии» в Лиге Европы.

Карьера Сака – логичное продолжение его успехов в учебе. Букайо посещал лондонскую среднюю школу Гринфорд – она располагается в полутора часах ходьбы от «Уэмбли». Если переводить на российские оценки, полузащитник окончил заведение с тремя пятерками и четырьмя пятерками с плюсом. Марк Харви, местный учитель физкультуры, отмечал: «Сака – кумир для других школьников. Он отличался с точки зрения учебы, а еще был очень талантливым спортсменом. У Букайо узкий круг друзей, они до сих пор сохраняют тесную связь».

Еще Сака отличал соревновательный дух. Однажды он вышел в финал юниорского турнира со сборной школы, где проиграл 2:4. На пути с поля разозленный Букайо крикнул тренеру, что больше никогда не вернется в футбол – так сильно на него влияли поражения.

В матче с Чехией Сака блеснул дриблингом. Вингер шесть раз продвинул мяч в ногах на 4+ метра, двумя из них вступил в финальную треть, еще одним – в чужую штрафную. По всем этим показателям Букайо стал вторым в сборной. После игры Саутгейт восхищался: «Сака выдал уникальный перфоманс. Мы защищались по 4-4-2, а в этой схеме многое зависит от вклада вингеров. Букайо хорошо работает без мяча. Знаю, что в этом плане его развивают в клубе».

Впереди у Саутгейта самый волнительный матч тренерской карьеры. Фанаты грезят о континентальном чемпионстве, добытом на «Уэмбли», пусть даже первый топовый соперник попался уже в 1/8. Может, сборная Англии найдет еще несколько свежих лидеров даже на этой стадии?

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