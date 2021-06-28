18-й день Евро обещал стать максимально унылым: подумаешь, Испания вынесет Хорватию, а Франция – Швейцарию. Но на деле вышло совсем по-другому!

Голы: Педри, 20 – в свои ворота; Орсич, 85; Пашалич, 90+2 – Сарабия, 38; Аспиликуэта, 57; Ферран Торрес, 77; Мората, 100; Оярсабаль, 103.

Чемпионат Франции Виллаш-Боаш: «Мбаппе рано или поздно уйдет в «Реал», как Роналду» 24/06/2021 В 19:47

Испанцы мощнейше завершили групповой этап, уничтожив словаков. Хорватия в целом провела слабенькие три матча, раскрывшись лишь с совсем хилыми шотландцами. Вряд ли кто-то ждал от хорватов серьезных успехов перед Евро, и мало кто верил, что команда Златко Далича пройдет испанцев. Этого не произошло, но хорваты были очень близки!

Именно хорватские футболисты открыли счет, хоть и не были к этому причастны. Перенервничали Педри и Унаи Симон – на пару молодые люди организовали серебряного призера в соревновании по самым нелепым автоголам. Мартина Дубравку пока не переплюнуть.

Или переплюнуть?

КТО НА ЭТОМ ЕВРО ПРИВЕЗ ЖЕСТЧЕ? Зобнин против Дании Дубравка против Испании Симон против Хорватии

Унаи Симон Фото: Getty Images

Испанцы проснулись и понеслись вперед. Скромный Сарабия вонзил с добивания, благодаря чему команда Энрике ушла на перерыв не проигравшей. Во втором тайме «фурия роха», казалось, приговорила соперника: сначала Аспиликуэта вонзил головой, потом Ферран уничтожил Йошко Гвардиола, который не успел вернуться после водопоя, и пробил в ближний угол ворот Ливаковича. До конца встречи оставалось около 15 минут, но хорваты вместили туда два мячика. Сначала хорватам подсобила система hawk eye, которая не пропустила момент, когда мяч пересек линию ворот – после удара Мислава Орсича он отскочил от защитника и отрикошетил обратно в поле. А вернул Хорватию в игру Марио Пашалич: экс-спартаковец умело подставил голову после подачи того же Орсича.

Марио Пашалич Фото: Getty Images

3:3 – ничего себе! Но играть еще полчаса. Испании потребовалась треть этого времени, чтобы вернуть все на круги своя. Альваро Мората принял высокий заброс в штрафную от Дани Ольмо и прошил верхний ближний угол, а через три минуты Микель Оярсабаль закончил вообще все, беспрепятственно получив мяч от Ольмо и расстреляв вратаря. Защиту хорватов после 90 минут будто выключили – в обоих эпизодах ее просто не было.

Сенсационной победы Хорватии не получилось, но это не так важно – сама игра вышла сенсационной. А Испания, кажется, отдала очень много сил уже в первом раунде плей-офф.

Цифры матча

Автогол Педри стал первым для сборной Испании в истории Евро.

В матче забит девятый автогол – столько же, сколько на всех предыдущих ЧЕ вместе взятых.

Сезар Аспиликуэта забил первый мяч за сборную Испании в своей 27-й игре.

Два игрока на этом Евро забивали и делали ассисты в одном матче – Ферран Торрес и Томаш Голеш.

Педри стал самым молодым футболистом старта в плей-офф Евро – 18 лет и 215 дней. Он обошел Уэйна Руни. Заодно Педри стал и самым молодым автором автогола.

Голы: Бензема, 57; 59; Погба, 75 – Сеферович, 15; 81; Гавранович, 90.

Серия пенальти: Погба (гол); Жиру (гол); Тюрам (гол); Кимпембе (гол); Мбаппе (вратарь) – Шер (гол); Гавранович (гол); Аканжи (гол); Варгас (гол); Мехмеди (гол).

Вряд ли можно было предугадать, что Испания, Хорватия, Франция и Швейцария вместе забьют 14 мячей за два матча. И точно невозможно, что швейцарцы возьмут и выкинут чемпионов мира из турнира!

Швейцария открыла счет внезапно и быстро: уже на 15-й минуте Харис Сеферович кивнул головой в нижний угол после подачи Стивена Цубера – опять этот армеец тащит команду! Французы атаковали большую часть первого тайма, но не наиграли на гол, а во втором «красные кресты» могли хоронить команду Дешама, но Рикардо Родригес не забил пенальти, и после этого в игру вступил Карим Бензема. Форвард оформил дубль за две минуты, а довершил уничтожение (так казалось) швейцарцев невероятный выстрел Поля Погба.

Поль Погба Фото: Getty Images

Все? Можно выключать? Жаль того, кто так сделал. Швейцария и правда выглядела потерянно, но умудрилась еще разок перевернуть игру за каких-то 10 минут. Сначала Сеферович оформил дубль, снова вонзив головой, а через пять минут Марио Гавранович сравнял счет, но гол не засчитали из-за офсайда. Настырный нападающий не угомонился и забил еще раз – по всем правилам обдурил Кимпембе и попал точно в угол. И снова 3:3, и снова экстратаймы!

Все 30 минут швейцарцы тянули время до серии пенальти – могли себе позволить. А в финальной перестрелке случилось страшное. Сначала все шло шикарно, ни один из первых девяти игроков не промахнулся, только Варгас пробил коряво, позволив Льорису дотянуться до мяча, но не отбить. А вот 10-й футболист облажался. Килиан Мбаппе взял и вручил Швейцарии четвертьфинальный матч с Испанией в Петербурге. Удар Килиана отразил Янн Зоммер, а эта сцена стала суммарным итогом всего перфоманса форварда «ПСЖ» на Евро.

Удар Мбаппе с пенальти Фото: Getty Images

Цифры матча

Франция не смогла выйти в четвертьфинальную стадию крупного турнира впервые с ЧМ-2010.

А вот Швейцария сыграет в 1/4 большого ивента впервые за 67 лет.

Четыре из пяти последних мячей Поля Погба за Францию забиты из-за пределов штрафной.

Ни один футболист не нанес больше ударов, чем Килиан Мбаппе, при этом не забив (12). В матче с Швейцарией форвард пробил шесть раз и ни разу не попал в створ.

Франция проиграла три последних матча на крупных турнирах, когда ей пришлось играть дополнительное время.

Евро-2020 Фолил ли Льорис? Сбивали ли Мбаппе? Проверяем пенальти 23/06/2021 В 22:00