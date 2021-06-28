Янн Зоммер идеально закрыл самый громкий день Евро-2020. Сейв против главного таланта поколения – лучший способ выкинуть звездную Францию из турнира. После неудачного пенальти Килиан Мбаппе ушел с поля в одиночестве. Кажется, он понимает: настало время перемен.

С одной стороны, Франция не оправдала статус чемпионов мира на коллективном уровне. «Мы увидели слабую сборную, в которой не было ни единения, ни духа. Французы не играли как команда, поэтому не заслужили пройти в следующий раунд», – резюмировал Патрик Виейра после 1/8 финала. Дидье Дешам совсем не отладил атаку и положился на вклад отдельных звезд: например, Поля Погба. Вызов Карима Бензема намекал на такой сценарий, но настолько слабая тренерская работа все равно была неожиданной.

Скрупулезный подход Дешама мог бы исправить целую линейку проблем. Сборная Франции так и не предложила эффективную систему прессинга или конкретные идеи по взлому финальной трети. С другой стороны, именно из таких условий должны вывозить настоящие звезды. Мбаппе не справился.

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За все Евро-2020 Килиан раздал лишь один яркий матч – против сборной Германии. «Для Мбаппе этот турнир не задался. Он сдавал в решающие моменты», – подытожил эксперт BBC Крис Саттон. Незабитый пенальти – драматичный, но последовательный исход слабого выступления форварда.

Игра со Швейцарией показала: Мбаппе боится ответственности. «Этот промах считывался в глазах Килиана еще до пенальти. Он вдохновляется лучшими футболистами вроде Криштиану Роналду и Лионеля Месси. Если так, сегодня он встретился с небольшой проблемой на пути», – считает Гари Невилл.

Мбаппе переступит через этот промах. Даже самые талантливые игроки упираются в подобные казусы, особенно в футболе сборных. Можно обратиться и к другим видам спорта: благо Килиан тесно дружит с Леброном Джеймсом, который успел слить два финала НБА перед первым титулом в карьере.

Подобно звездному баскетболисту, перед новыми свершениями Мбаппе стоит сменить клуб. В 2010-м Леброн организовал целое ТВ-шоу, чтобы заявить о переезде из «Кливленда» в «Майами». Килиану такие церемонии не нужны. Достаточно скромно уехать из «ПСЖ».

Мбаппе – лицо нового поколения. Значит, от него ждут шага к статусу главной звезды. Для этого нужно поработать над характером, чего не сделать в чемпионате Франции. Лига 1 – зона комфорта для Килиана. Он брал этот турнир даже в обход «ПСЖ», когда играл за «Монако». Десятка сборной уже выбил максимум из игры на родной земле, а временные конкуренты в виде «Лилля» и «Лиона» не сделают из него легенду.

Мбаппе нужно менять чемпионат. Даже переезд в Испанию задаст побольше конкуренции и условий для роста. В «ПСЖ» Килиан так и останется молодой звездочкой. Только жесткая среда сделает из него лидера с неотразимыми пенальти в определяющие моменты карьеры.

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