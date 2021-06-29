Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе прокомментировал вылет от Швейцарии в 1/8 финала чемпионата Европы в серии пенальти.

«Очень сложно перевернуть страницу. Невероятно грустно после вылета, ведь мы не достигли цели.

Прошу прощения за этот пенальти. Хотел помочь команде, но провалился. Уснуть будет невероятно трудно, но, к несчастью, в спорте есть взлеты и падения, за что я его и люблю.

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Знаю, что фанаты разочарованы, но все равно хотел бы поблагодарить вас за поддержку и постоянную веру в сборную. Самое важное – стать еще сильнее на следующих турнирах. Поздравляю сборную Швейцарии и желаю ей удачи», – написал Мбаппе в инстаграме.

Форвард не реализовал решающий 11-метровый в послематчевой серии с Швейцарией – 3:3 в основное время, 4:5 по пенальти.

Килиан Мбаппе не забил ни одного мяча в четырех матчах чемпионата Европы-2020. У французского нападающего одна результативная передача за турнир – на первый гол Карима Бензема в ворота швейцарцев.

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