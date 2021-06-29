Самому крутому достижению сборной Украины исполнилось 15 лет – 26 июня 2006 года желто-синие обыграли Швейцарию на чемпионате мира в Германии и вышли в четвертьфинал. Попасть в топ-8 лучших команд мира у украинцев получилось на первом же крупном турнире в истории – на Евро сборная сыграла только в 2012-м.

Не нужно напоминать, кто был главной звездой той сборной. Андрей Шевченко в Германии выступил не так ярко, как хотелось бы болельщикам – этому есть логичное объяснение. «Шевченко в сборной никого не знал. Ну так, отдаленно. Это Шева, он имен половины команды точно не слышал. Изменилось ли что-то, когда стал тренером? Думаю, поначалу ему тяжеловато было разобраться», – иронично признался один из героев мирового форума Максим Калиниченко.

Андрей Шевченко на ЧМ-2006 Фото: Getty Images

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Сборная Украины вошла в группу D – к Испании, Тунису и Саудовской Аравии. После жеребьевки квартет оценил Андрей Воронин. «Попались одни из не то что самых слабых, но проходные команды. И испанцы нам по зубам. Сейчас они не те, что четыре-пять лет назад, при этом на последних первенствах мира и Европы вообще не показывают результатов. Все, с кем я общался после жеребьевки, говорят, что эту группу мы должны пройти. Тунис и Саудовскую Аравию не спокойно, но можно обыгрывать. Кроме того, не хотелось бы затягивать выход из группы до третьего тура», – заявил форвард, который в тот момент выступал за «Байер».

Испания в 2006-м действительно не пугала соперников как сейчас. Из последних результатов – лишь четвертьфинал ЧМ-2002 и невыход из группы Евро спустя два года. Плюс ко всему украинцам довелось дважды сыграть с испанцами в отборе к Евро-2004. В обеих встречах команда тогда еще Леонида Буряка смогла забить, а дома даже вела в счете большую часть игры.

Наверняка украинцы рассчитывали на другой старт, но уже после первого тайма Испания вела 2:0. А в начале второго швейцарский арбитр Массимо Бузакка поставил пенальти за фол Владислава Ващука на Фернандо Торресе. Никакого нарушения не было – Ващук дергал Эль Ниньо за трусы в попытке сбить ход ноги. Нандо бесился, и единственное, что придумал – упасть уже в штрафной. Бузакка разбираться не стал, а после игры Ващука спросил кто-то из партнеров, почему защитник тянул трусы, а не футболку. «Чего-чего... хотел посмотреть – в стрингах он играет или нет», – сообщил Владислав.

История Ващука и Торреса на этом не закончилась. Уже через несколько лет Андрей Воронин, который к тому моменту стал одноклубником Фернандо в «Ливерпуле», привез защитнику подарок от испанца. «Оказывается, того травили постоянно, что с него на чемпионате мира трусы снимали привселюдно. Вот он через Андрюху и передал мне красные труселя. На них он под диктовку Воронина написал: «Дровосеку Владу лучшие пожелания». Трусы Воронин с него после игры снял, так что подлинность подтверждена грязными пятнами. Кстати, стрингов на Торресе не было. Правильный пацан, по ходу, оказался», – рассказывал Ващук.

Отхватив от испанцев, Блохин жестил уже в послематчевом интервью. «В первом тайме многие футболисты не выполнили установку на игру. Мы и так понимали, что у нас проблемы в центре обороны, но сейчас я это осознал еще больше, когда скоростной Торрес просто разрывал нашу защиту на куски», – выдал Блохин русскоязычным журналистам, откомандированным в Германию.

«После проигрыша сборной Блохин сказал: «Все. Задолбали. Колокольчик прозвенел, собирайте вещи домой. Нечего вам тут делать». Настроение у команды было не то что подавленное, а просто убитое», – вспоминал Ващук.

Олег Блохин на ЧМ-2006 Фото: Getty Images

В матче с Испанией первые тренерские шаги делал Андрей Шевченко. Никто и не сомневался, что форвард «Милана» был больше, чем просто игроком в сборной Украины, но фраза приобрела буквальный смысл после рассказа Максима Калиниченко.

«Шева хотел удивить тактически Испанию. Он прямо проводил тактические тренировки перед Испанией – они там [с Блохиным] договорились. Он говорил, что очень важно сыграть с Испанией тактически. Мы перемещались, перемещались – доперемещались до 0:4. Олег Владимирович был очень недоволен этим фактом. Я потом понял, что имел в виду Шева, когда говорил о четком, выверенном расстоянии между линиями и футболистами. Когда они передвигаются и даже не потеют», – вспомнил Калина.

Все последующие матчи для сборной Украины были решающими – так бывает, когда крупно уступаешь в стартовой встрече. Саудовская Аравия не стала проблемой – желто-синие снесли арабскую сборную 4:0, а лучшим игроком матча признали Максима Калиниченко, который дебютировал на ЧМ. Легенда «Спартака» выдал два ассиста – с углового на Андрея Русола и со штрафного на Шевченко, а в конце встречи забил сам, замкнув пас Шевы. Мяч Русола между ног вратарю саудовцев стал для Украины первым в истории чемпионатов мира, но самым ярким вышел гол Сергея Реброва – невероятный по силе удар метров с 35.

Русол спустя годы рассказал о ставке своего отца. Тот зарядил, что сын забьет первый мяч национальной команды на ЧМ-2006. По словам защитника, его отец поставил 5 гривен (~25 рублей по тому курсу), а выиграл – 4 500 (24 тысячи).

А Калиниченко после матча получил серебряную пивную кружку – приз лучшему игроку матча от Budweiser. Один из представителей прессы логично поинтересовался, когда Максим использует ее по назначению. «По дороге домой. Хотелось бы, чтобы это случилось как можно позже. Пока я еще не утолил жажду побед на мировом чемпионате», – дипломатично ответил полузащитник. Спустя годы футболист признался, что ЧМ был не только праздником, но и нудной рутиной.

«Команде было ***** [все равно] – выиграли, проиграли. Мы так ********* [утомились] сидеть на этих сборах. Никто не ожидал. Германия и Италия понимают, что могут до финала дойти. Мы ехали – три матча минимум, а там как пойдет. И пошло, но надо понимать, что это по 4-5 лишних дней. Кайф кайфом, а с другой стороны все-таки **** [напряг]. После долгого сезона уже домой хочется, уже жен хочется. Такое может быть раз в жизни? Да никто об этом не думает. Когда вышли на Италию, все порадовались, погудели, а потом считают дни: когда уже эта игра?» – рассказывал Калиниченко.

В игре с Тунисом украинцам хватило бы и ничьей, но парагвайский арбитр Карлос Амарилья помог довести матч до победы. Сначала судья удалил за две карточки форварда Зиада Жазири, а затем назначил спорный пенальти после падения Шевченко в штрафной. Шева уверенно реализовал и вывел желто-синих в плей-офф.

Украине отчасти повезло: будущий финалист, сборная Франции, очень долго разгонялась, и заняла лишь второе место в соседней группе, пропустив вперед Швейцарию. Но и эта команда была фаворитом в игре с желто-синими. Президент страны Виктор Ющенко прикинул шансы и не приехал на матч 1/8 финала – решил, что все равно проиграют. На трибунах глава страны появился только в четвертьфинале.

120 минут без голов многие нарекли самыми унылыми на том ЧМ, но кого это интересует сейчас? Главное – что было потом. Серия пенальти началась с трагедии: Паскаль Цубербюлер тащит удар Андрея Шевченко. В случае поражения известно, кто стал бы антигероем, а Олег Блохин признался, что не следил за серией: «Я даже не видел, забил Шевченко или нет. Нет? Шевченко не забил? Это не шутка, я действительно не видел». Блохин и правда не фантазировал. Максим Калиниченко вспоминал, что во время серии пенальти Блохин ушел в подтрибунное помещение со словами «Я не могу на это смотреть».

Тренер не сразу увидел и великий удар Артема Милевского паненкой. Миля дебютировал в национальной команде прямо на ЧМ и тут же стал одним из главных героев той сборной, пусть и ни разу не забил с игры. Наглость с паненкой он проделал второй раз раз месяц: в конце мая 2006-го Артем выступил на молодежном чемпионате Европы и забил паненкой голландцам. «Когда он шел бить, ему все хором кричали: «Только не так, как на Евро, не паненкой!» – вспоминает Олег Гусев, чей удар в той серии стал решающим.

Что бывает, когда такие удары не реализуются, нам показал Федор Смолов. Неизвестно, что на самом деле происходило в раздевалке сборной России после четвертьфинала ЧМ-2018, но в сборной Украины того созыва не сомневаются в участи Милевского, не забей он тот удар. «Не забил бы – голову оторвали бы. Команда, не я. Если ты бьешь в угол, и вратарь вытащил – это одно. А если по центру таким авантюрным ударом... Но уверен был в себе человек, что сделаешь», – считает Блохин.

Артем Милевский бьет паненку Фото: Getty Images

Сейчас Артем играет в чемпионате Беларуси и развивает канал на ютьюбе. Иногда выпускает ролики с игроками Украины-2006. С Андреем Ворониным Миля вспомнил и паненку, и веселье после.

Воронин: Помню тот момент, когда я сам к тебе в душевой подошел. Поздравил и сказал, что мастер, конечно. Так исполнить. Тем более, ты только приехал – первый день в сборной. Особенно в такой игре. Это надо иметь железные яйца. Или вообще их не иметь. Но я тебе тогда сказал, что если бы ты не забил и команда проиграла, то тебя бы разорвали.

Милевский: А помнишь, как Шева дал мне ключ от номера и сказал: «Давай, малый, стартуй»? У него в загашнике было пару ящиков. Не знаю, где взял.

Воронин: Да, у него и красненькое было, и беленькое. Из Италии ему тогда привезли.

Милевский: Я только по лестнице бегал.

Воронин: Я помню, Андрюха [Гусин], царство ему небесное, тогда пил вино. И Шева. Шева же пиво не пьет. Мы тогда каждый вечер собирались в лобби.

Милевский: Вы-то, может, и каждый день собирались. А мы молодые лишь несколько раз с вами посидели.

За паненкой Милевского немного ушли в тень сэйвы Александра Шовковского, а ведь он дважды спас команду в серии пенальти – после ударов Марко Штреллера и Рикардо Кабаньяса. По словам СаШо, так уверенно отыграть со швейцарцами ему помог психолог, с которым вратарь работал три месяца во время восстановления от травмы перед ЧМ. Со специалистом Александр учился контролировать эмоции и полностью абстрагироваться от внешних факторов. Шовковский уверен, что успешная серия пенальти со Швейцарией – это результат той работы.

Перед матчем с «красными крестами» украинцы уже знали, кто ждет в четвертьфинале. Сборная Италии не без труда добралась до топ-8, но с командой Блохина серьезных проблем не возникло. На дубль Луки Тони и мяч Джанлуки Дзамбротты Украина не смогла ответить даже одним мячом. И все же спустя годы украинские футболисты уверены, что Италию реально было побеждать. «Мы играли с ними вообще топово. Это лучший наш матч на чемпионате. Мы реально могли цепляться. Я имел железобетонный момент при счете 1:0. У покойного Гуся Андрюхи – Буффон о штангу шваркнулся. У нас моментов было предостаточно», – считает Максим Калиниченко.

При этом бывший полузащитник признает, что класс команды Марчелло Липпи сильно выше. «Они так отдыхающе играли, пипец! В чем у них интенсивность – рывковая работа. Ходят пешочком – раз, и взорвались. А мы – туда-сюда. Я смотрю на этого Гаттузо, а он, сука, не вспотел. Как вы это делаете? Это самая рациональная команда, которую я видел», – до сих пор впечатлен Калиниченко.

Дженнаро Гаттузо на ЧМ-2006 Фото: Getty Images

«Матч с Италией по счету мог напомнить поединок с Испанией, но по игре это были совершенно разные истории. На фоне лучшей на тот момент команды планеты мы выглядели очень достойно и при счете 0:1 не раз могли вернуться в игру. Просто не реализовали свои моменты, а у соперника блестяще сыграл Джанлуиджи Буффон», – уверен Андрей Шевченко.

Олег Блохин также полагает, что шансы пройти Италию у украинцев были. Но тренер убежден, что четвертьфинал ЧМ – максимум для той сборной, потому что команда ощущала проблемы с составом – из-за карточек, травм и подбора игроков.

Время показало, что Блохин – отличный тренер только для сборной Украины, но и в этой команде на ее пике у коуча не все было гладко. Журналисты жаловались на поведение Блохина на пресс-конференциях, а его заочное противостояние с Андреем Шевченко другие игроки не могли не замечать.

Андрей Шевченко и Олег Блохин Фото: Getty Images

«Трудно ли было с Блохиным? Я бы не стал о нем так отзываться. Демократический диктатор, если можно так сказать. Очень харизматичная личность. Очень любит вспоминать себя в футболе, но сказать, что с ним было некомфортно работать, я не могу. Были ли у него ревность к Шевченко? У них были свои отношения по типу «кто больше звезда», – вспоминает Калиниченко.

Но если для футболистов Блохин в момент ЧМ был спорной фигурой, то у болельщиков он пользовался безусловной любовью. Тренер заслужил песню о себе в исполнении главного украинского интервьюера Дмитрия Гордона. Ода Блохину со словами «А он все равно, хоть ворчи-не ворчи, в сетку вонзал золотые мячи» стала настоящим бэнгером в Украине.

30 июня команда Блохина уступила Италии и отблагодарила трибуны, а уже вечером 1 июля сборная прилетела в аэропорт «Борисполь», где игроков и тренеров встретили 3000 болельщиков пением национального гимна. Фанаты организовали живой коридор и более часа удерживали футболистов на выходе. Когда герои вышли в зал ожидания, их встретили дождем из конфетти и душем из шампанского.

Сборная Украины благодарит фанатов Фото: Getty Images

С такой любовью болельщиков в этой команде сталкивались, вероятно, лишь трое – Блохин, Шевченко и Ребров, который брал золото с «Фенербахче». Тренер на опыте прорвался через толпу восхищенных поклонников, а футболисты (видимо, тоже все предугадали) полетели другим рейсом. «Мы шокированы и поражены такой встречей. Нас встречают как героев, хотя мы, наверное, и есть герои», – говорил в аэропорту Владислав Ващук. Молодой Милевский вовсе не находил слов. «Я не могу сейчас спокойно говорить», – выдавил Артем.

Удивительно, но чемпионат мира почти не повлиял на карьеры украинских игроков. Андрей Шевченко перешел в «Челси» еще до успехов в Германии, его партнеры после ЧМ не спешили менять клубы. Лишь спустя полгода «Зенит» приобрел Анатолия Тимощука, а Андрей Воронин внезапно попал в «Ливерпуль». Олега Блохина захотел видеть в ФК «Москва» Юрий Лужков и пригласил коуча в конце 2007-го. Большинство игроков Украины-2006 работает в футболе, но трагично сложилась судьба Андрея Гусина. Бывший футболист «Крыльев» и «Сатурна» 17 сентября 2014 года разбился в Киеве на мотоцикле, не справившись с управлением и вылетев из седла.

Успех сборной Украины настолько удивителен, что в современной истории у него нет подходящей аналогии. Разве что Уэльс на Евро-2016, когда команда с Гаретом Бэйлом ворвалась в полуфинал турнира. И все же многих футболистов сборной Уэльса неплохо знали в Европе, а из игроков желто-синих в 2006-м на слуху были только Шевченко, Ребров и Воронин.

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