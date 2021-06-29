Сборные Англии и Германии сразятся на «Уэмбли» за четвертьфинал чемпионата Европы и возможность стать соперником Швеции или Украины.

Кто посмотрит игру с трибун

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Меньше чем за сутки до стартового свистка появилась информация о трех потерях в сборной Германии. Йоахим Лёв подтвердил, что у Госенса и Рюдигера присутствуют симптомы простуды, а Гюндоган получил ушиб головы. Впрочем, это может быть хитрая уловка немецкого тренера – известно об этом будет лишь за час до игры.

Робин Госенс, сборная Германии Фото: Getty Images

Кто точно не примет участие во встрече, так это Лукас Клостерманн – у защитника «Лейпцига» травма. Под вопросом присутствие на скамейке Йонаса Хофманна, который повредил колено. А вот у Англии все пучком – каждый игрок готов рвануть в бой.

Форма

За шесть минут до конца матча с Венгрией немцы были четвертыми в группе смерти, но точный удар Горецки вывел «бундесманшафт» в плей-офф. При этом нельзя сказать, что команда Лёва провалила этап: Франции проиграла из-за автогола, а Португалию разгромила 4:2.

Англичане особо не усердствовали в группе с Чехией, Хорватией и Шотландией – дважды выиграли по 1:0 и сгоняли вничью с соседями по острову.

Лицом к лицу

В очных встречах ничья: каждая команда победила по 13 раз, еще шесть поединков завершились вничью. У англичан небольшое преимущество по забитым мячам: 51 против 42.

Последняя встреча в плей-офф на Евро случилась в 1996 году. Нынешний главный тренер англичан Гарет Саутгейт не забил пенальти, позволил Германии победить в серии 11-метровых и выйти в финал.

Спустя четыре года англичане вернули должок благодаря голу Ширера, но в том розыгрыше обе команды не вышли из группы с Португалией и Румынией.

Англия в десятый раз играет на Евро. Ее лучшее достижение – третье место в 1968-м.

Сражение состоится на «Уэмбли», где Англия проиграла всего два из последних 25 матчей.

Германия трижды выигрывала Евро: в 1972-м, 1980-м и 1996-м.

Немцы никогда не проигрывали в 1/8 финала крупного турнира.

Составы

Котировки букмекеров

Англичане на этом Евро играют по историческим канонам немцев: строго действуют во всех линиях, забивают максимум один мяч и доводят встречу до победы. Сами же «бундесманшафт» действуют по абсолютно противоположному принципу и показывают зрелищный футбол. Но есть ощущение, что матч плей-офф – время сыграть на результат. В этой встрече вряд ли случится что-то схожее на игры с участием Испании и Франции против Хорватии и Швейцарии. Матч получится закрытым и малорезультативным, поэтому тотал голов меньше 2,5 за 1,81 – отличный вариант для ставки.

Где смотреть

Встречу обслужит нидерландский арбитр Дэнни Маккели, который даст свисток к началу игры 29 июня в 19:00 (мск). Противостояние команд Саутгейта и Лёва топ-сборных покажет Первый канал, а если до телевизора не добраться, тогда следите за матчем с текстовой трансляцией Eurosport.ru

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