На чемпионате Европы-2020 установили рекорд по забитым мячам. Гол полузащитника сборной Хорватии Мислава Оршича в ворота сборной Испании в 1/8 финала стал 109-м на турнире. Это уже больше, чем на Евро-2016 – во Франции пять лет назад вынули из сетки 108 мячей.

Но уже после банки Оршича Испания с Хорватией вонзили еще три точных удара в раму, а Франция и Швейцария закончили основное время со счетом 3:3. Таким образом, сейчас новое достижение по голам на одном чемпионате Европы держится на отметке 118 забитых мячей.

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В пресс-службе УЕФА напомнили , что это только второй континентальный турнир в формате с 24 командами-участницами. При этом Евро-2020 все равно опередил остальные чемпионаты Старого Света по голам на групповой стадии. В среднем за матч предварительного этапа в 2021-м забивали 2,81 мяча, в 2000-м – 2,74 мяча. В оргкомитете отметили, что статистика ведется с 1980 года, то есть с момента введения группового этапа на Евро.

На чемпионате Европы-2020 осталось провести еще целых девять матчей – два в 1/8, четыре четвертьфинала, два в 1/2 и финал.

Только за шесть игр первого раунда плей-офф на этом Евро забили 24 мяча.

Во вторник, 29 июня, в 1/8 финала сыграют Англия и Германия (в 19:00 мск) и Швеция с Украиной (22:00 мск).

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