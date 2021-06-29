Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко выступил на пресс-конференции перед матчем 1/8 финала Евро-2020 против Швеции.
«Очень приятно то, что несмотря на все ограничения, которые есть, и многие болельщики, которые хотели приехать сюда, не приедут – у нас есть довольно-таки большая диаспора в Англии и Великобритании. Надеемся, что приедут нас поддержать.
Мы должны быть аккуратны прежде всего на стандартных положениях, потому что шведы – команда, которая очень хорошо использует стандартные положения. Очень важно выигрывать подборы, очень много силовой борьбы будет. И, конечно же, атаковать хорошо», – заявил Шевченко.
Евро-2020
Шевченко: «Нам физически было тяжело, везде опаздывали»
- Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.
- Соперником украинцев или шведов по четвертьфиналу станет победитель матча Англия – Германия.
Евро-2020
Шевченко – о договорняке с Австрией: «За такое сильно наказывают»
Евро-2020
Шевченко: «После гола македонцев появилась нервозность»