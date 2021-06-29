Комментатор «Матч ТВ» и инсайдер Нобель Арустамян прокомментировал возможную отставку главного тренера сборной России Станислава Черчесова.

«Совсем скоро состоится внеочередной исполком РФС. Там пойдет речь о работе и дальнейшей судьбе Станислава Черчесова. <…> Злые языки, которым не всегда стоит верить, говорят: все мероприятия, связанные со сборной, перенесены на июль в связи с завтрашней прямой линией Владимира Путина. На ней президенту России наверняка зададут вопрос о сборной на Евро.

Уже сейчас руководство РФС обсуждает тему тренера сборной. Она не мертворожденная и не искусственная – нет, она и правда сидит в умах боссов нашего футбола. Насколько мне известно, некоторые члены исполкома дадут весьма категоричную оценку выступлению России на Евро — и конкретно работе Черчесова. Это заседание может стать решающим для тренера.

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Оцениваю вероятность отставки Черчесова как реальную. Полемика на этот счет в РФС есть, но еще раз повторим: история точно на повестке дня, а разнообразные консультации ведутся. Главное на сегодня сомнение – кто должен стать преемником Черчесова в сборной России. Ясности на этот счет пока нет», – написал Арустамян в телеграм-канале.

Сборная России потерпела два разгромных поражения в предварительном этапе чемпионата Европы – от Бельгии (0:3) и Дании (1:4). Россия заняла четвертое место в группе, не попала в 1/8 финала и вылетела с турнира.

Контракт Станислава Черчесова со сборной действует до окончания чемпионата мира-2022 и автоматически продлится до июля 2024-го в случае выхода из группы на ЧМ.

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