Поздно ночью из Симферополя в Донецк выехал незаметный автобус, забитый людьми и вещами. В темных проходах стояли чемоданы, хныкали маленькие дети. У взрослых напряженно гуляли желваки. Слышался нервный шепот – в основном на английском. За окном проплывали посты с вооруженными до зубов людьми без опознавательных знаков. Они стояли возле горящих бочек из-под масла и грелись.

Вдруг автобус резко затормозил, дверь открылась, и в нее вошли военные. Дуло «калашникова», висевшего на груди незваного гостя, задело лицо футболиста Густава Свенссона, который сидел у прохода. Свенссон вздрогнул, и ему по глазам ударил луч фонаря. Второй военный резко обратился к Густаву на русском языке, но он ничего не понял. Швед не боялся так сильно с детства. Мозг зациклился на странной мысли: как же прикосновение автомата напоминает прохладу инструментов его отца.

Семья Свенссона всегда много переезжала. Когда Густаву было 13, его папа – врач по профессии – собрал жену, четверых детей и на год переехал из Гётеборга во Францию, чтобы работать по контракту. В Каннах Свенссон с братом и двумя сестрами выучили французский – третий язык после родного шведского и английского. Дети много времени проводили на улицах и в мае часто встречали кинозвезд со всего мира, которые приехали на самый престижный киносмотр мира – Каннский фестиваль.

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Густав Свенссон, Швеция, Евро-2020 Фото: Getty Images

Во Франции Густав занялся футболом: мальчик играл за юношескую команду «Канне-Рошевиль». Через год семья вернулась в Швецию, и Свенссон поступил в академию «Гётеборга». Параллельно юноша плотно занимался теннисом – часто тренировки накладывались по времени. В конце концов Густав выбрал футбол. В 18 лет он попал в основу родного «Гётеборга» и за три года выиграл с ним все домашние титулы: чемпионат Швеции, Кубок и Суперкубок. Желание путешествовать, привитое с детства, подтолкнуло Густава на переход в «Бурсаспор».

В первый же сезон в Турции 23-летний Свенссон поучаствовал в удивительном событии. После очередных потасовок турецких фанатов руководство лиги запретило мужчинам посещать несколько матчей чемпионата. В результате «Фенербахче» забил стадион исключительно женщинами и детьми младше 12 лет.

«Я думаю, это единственное место в мире, где можно заполнить стадион на 45 тысяч мест только женщинами и детьми. Единственное отличие, которое я помню, – как они забили из офсайда. Игра прекратилась, но мяч закатился в ворота. А болельщики – женщины – радовались так, будто это был настоящий гол, целых пять минут. Было немного неловко», – вспоминал швед.

Густав Свенссон борется с Димитаром Бербатовым в матче «Бурсаспор» – «МЮ» Фото: Getty Images

В Турции Свенссон не добился больших успехов: лишь третье место в сезоне-2010/11 и финал Кубка страны через год. Следующей остановкой стал Симферополь – уж очень Густаву не хотелось покидать Черное море. В 2012-м Свенссон перешел в «Таврию» как свободный агент.

«Таврия» – хороший вариант для меня, потому что украинский чемпионат – один из сильнейших в Европе. Хозяин клуба – один из богатейших людей Украины, и «Таврия» готовится бросить вызов лидерам чемпионата «Шахтеру» и «Динамо». Кроме того, мне очень понравилась эта страна», – рассказывал Густав после перехода и не лукавил: он перевез в Симферополь семью с детьми, а в 2014-м пригласил с десяток родственников, чтобы показать новый дом. Но спокойное течение жизни на побережье прервала война.

Все началось с резкой смены политического курса в Украине в конце 2013-го. «Когда я вернулся в Украину после зимней паузы, в Киеве уже шла полномасштабная война, но ее локацией была только столица. Там, где были мы, в Крыму, все рассчитывали, что все будет спокойно», – вспомнил Свенссон.

Родители его жены Сары впервые приехали в гости в Украину. Густав хотел показать им Крым: он обожал свой новый дом и называл его «прекрасным местом», особенно из-за близости Черного моря. Родственники должны были гостить десять дней, но когда они приехали, ситуация начала обостряться.

Крым (wiki) Фото: Other Agency

«В последний наш вечер в Украине я помню, что мы ужинали как обычно. В ресторане выступала одна из групп, играющая украинскую музыку, но на другой стороне улицы сидел снайпер. Это было очень и очень страшно – как в видеоигре, – но я почему-то все еще не ощущал угрозы», – объяснил швед.

Затем ему начали звонить и писать друзья, близкие и бывшие партнеры. Свенссон зашел в интернет и прочитал, что Владимир Путин приказал русской армии вторгнуться в Украину. И вот тогда началась паника. В Крыму уже закрыли аэропорт, и Густав обратился к «Таврии» с просьбой выделить машину до Донецка, чтобы сесть на самолет там.

Свенссон вернулся домой и за пару часов собрал жену и ее родителей. Большую часть вещей они бросили в съемной квартире.

Но за положением дел следил не только швед – еще шестеро одноклубников-иностранцев попросили старшего товарища, можно ли поехать с ним. В результате «Таврия» всего за два часа среди ночи организовала автобус из Симферополя в Донецк. С ними отправились сотрудники службы безопасности клуба, чтобы помочь иностранцам в дикой ситуации.

Когда автобус остановили военные без опознавательных знаков, Свенссон будто впал в детство от страха.

«На нас направляли автомат, прямо в лицо, и мы должны были показать документы и объясниться с ними. Я старался вести себя как можно тише, чтобы не вызывать лишнее беспокойство, потому что у нас было ощущение, что не потребуется многого, чтобы нас посчитали противниками. Этот страх я никогда не забуду», – говорил швед.

Густав Свенссон на тренировке Швеции, Евро-2020 Фото: Getty Images

Свенссон с семьей и партнерами ехали до Донецка 7,5 часов, и это был один из последних рейсов этого аэропорта : «Буквально через несколько недель Донецкий аэропорт уничтожили. Его разнесли на мелкие кусочки, и об этом совершенно нереально думать».

Сначала Густав надеялся, что ситуация разрешится, и он вернется в «Таврию». Но быстро понял, что этому никогда не бывать. «Гётеборг» выкупил воспитанника за 700 тысяч евро, а через пару сезонов швед снова отправился в странствия – на этот раз в Китай.

В Поднебесной Густав задержался всего на год: в местном чемпионате ужесточили лимит на легионеров, и боссы «Гуанчжоу Фули» попросили Свенссона уйти. Швед перелетел Тихий океан и зачекинился в «Сиэтл Саундерс», куда его пригласил партнер по сборной Эрик Фриберг. Через три года в США 33-летний шведский ветеран снова вернулся в Гуанчжоу, только в другой клуб – с 2021-го он выступает за «Гуанчжоу Сити» и оттуда получил вызов в сборную Швеции, которой теперь предстоит матч против сборной Украины в плей-офф Евро-2020.

Густав Свенссон в составе «Сиэтл Саундерс» Фото: Getty Images

«Нынешняя сборная Украины – очень хорошая команда высокого уровня. Наш соперник, как и мы, любит контролировать мяч. Кроме того, наши команды схожи в плане умения вести борьбу. Поэтому мы очень уважаем сборную Украины и ждем непростого, но интересного матча», – заявил Густав Свенссон на пресс-конференции.

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