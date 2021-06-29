Рене Адлер в конце нулевых выглядел следующим великим голкипером в сборной Германии. Он встал в ворота бундестим после завершения карьеры Йенса Леманна, дебютировал в легендарном матче с Россией (помните штангу 19-летнего Дзагоева?) и успешно летал за мячами в отборе на ЧМ-2010. Но перед чемпионатом в Южной Африке Адлер сломал ребро, уступил место в раме Мануэлю Нойеру и дальше только по телевизору следил, как Ману творит историю и превращается в нового Яшина.

Примерно тогда же Рене проиграл конкуренцию в почти родном «Байере» Бернду Лено, отказался от скамейки в Леверкузене и свернул в «Гамбург». Он пять лет попрыгал по девяткам за «динозавров», на два года ушел в «Майнц» и после сезона в запасе завершил карьеру совсем мальчишкой – в 34.

Рене Адлер, Германия, 2010 год Фото: Getty Images

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Вместо революции на футбольном поле Адлер затеял переворот в трансферном бизнесе. Во время Евро-2020 немец объявил о запуске приложения 11TransFAIR – игра слов с «трансфер» и Fair («честный»). В интервью Bild он назвал его тиндером для футболистов, дейтинг-аппом для спортсменов и профессиональных клубов.

«Очевидно, что игроки все больше хотят сами заниматься собственной карьерой. Они не хотят полностью зависеть от каких-то советников», – воскликнул Рене. Он привел в пример Йозуа Киммиха из «Баварии» и звезду «Манчестер Сити» Кевина де Брёйне. Оба вели переговоры о новых соглашениях сами и без участия агентов, а КДБ вовсе приготовил презентацию для менеджеров «Сити» – убеждал с продвинутой статистикой, почему важен для команды и достоин прибавки к зарплате.

Как все работает в 11TransFAIR: футболистам нужно зарегистрироваться, подтвердить профиль через профессиональную лицензию и при необходимости принять видеозвонок, чтобы специалисты удостоверились в том, что это не фейк. Дальше игрок указывает нужные параметры – желаемая заработная плата, подписной бонус, а еще оценка собственной игры. Адлер подчеркнул, что пользователям предложат максимум четыре пункта рейтингования футбольных скиллов, остальные 16 заполнит автоматический алгоритм.

Клубы, в свою очередь, ищут кандидатов под критерии и прописывают пожелания по зарплате и длине контракта. Но чтобы избежать необъективности, в 11TransFAIR все проводят анонимно – футболисты и фирмы не видят имен и названий друг друга, чтобы договариваться исключительно по игровым параметрам. При большом числе совпадений система показывает matching score (тоже игра слов, что-то типа «счет мэтчей»). Если футболиста устраивает оффер от клуба, он нажимает зеленую кнопку и видит, что за команда им интересуется.

Рене Адлер говорит, что пока приложение нацелено на игроков первых четырех немецких дивизионов, но регистрация открыта для парней из других стран – той же Англии, откуда в Бундеслигу часто приезжают молодые футболисты. «Мы хотим сделать непрозрачный рынок прозрачным. Чтобы молодежь выбирала не только из Любека и Меппена (два города в Германии), но и из венгерских ил австралийских клубов. Им нужно подобрать лучшее место для продолжения карьеры», – уверен Адлер.

Рене Адлер, Германия, 2010 год Фото: Getty Images

Рене заявил, что надеется на эволюцию в трансферном бизнесе через диджитал. Бывший вратарь считает, что новое поколение все больше находится онлайн, поэтому перевод футбольных сделок в онлайн – логичный шаг в развитии. Пока 11TransFAIR – это стартап, и создатели (Адлер привлек партнеров и инвесторов в компанию) не получают никакой комиссии за контракты юзеров с профессиональными клубами, топ-менеджеры спортивных фирм платят только официально в ФИФА.

Так что Рене Адлер не стал следующим Оливером Каном или даже Йенсом Леманном. Но он сейчас делает все, чтобы войти в историю как Босман 2.0 – то есть встряхнуть трансферный рынок и играть по новым правилам.

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