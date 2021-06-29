Сможет ли сборная Украина повторить результат 2012 года и обыграть Швецию на чемпионате Европы?

Кто посмотрит игру с трибун

Команды подходят к матчу с одной потерей на двоих: у Украины из-за повреждения вылетел нападающий Александр Зубков. А вот у Швеции все в строю – не хватает только Златана Ибрагимовича, но он в целом не приехал на Евро.

Евро-2020 Бежал из Крыма под дулом автомата. Дикая карьера игрока Швеции 4 ЧАСА НАЗАД

Форма

Александр Исак, сборная Швеции Фото: Getty Images

Сборная Швеции выбрала рабочую тактику на групповой этап: выстояла против натиска Испании, минимально обыграла Словакию и дожала Польшу. В результате скандинавы набрали семь очков и выиграли квартет, получив в 1/8 не самого опасного соперника.

В отличие от шведов, Украина – главный счастливчик турнира. «Желто-синие» обыграли лишь Северную Македонию и при двух поражениях набрали три очка. В результате команда Шевченко стала лаки-лузером – последней сборной, квалифицировавшейся в плей-офф с третьего места.

Лицом к лицу

Украина и Швеция встречались на Евро-2012, и тогда украинцы победили 2:1 благодаря дублю Шевченко.

В том матче участвовали Андрей Пятов и Андрей Ярмолено в составе украинцев. Андреас Гранквист, Микаэль Лустиг и Себастьян Ларссон играли за Швецию.

Сборная Швеции играет на шестом чемпионате Европы подряд и на седьмом в целом. Команда вышла в плей-офф впервые с 2004 года.

Украина играет на третьем Евро подряд и впервые вышла из группы.

Украинцы никогда не побеждали на «Хэмпден Парк» (1 поражение), у Швеции одна победа и два поражения.

Составы

Котировки букмекеров

Сборная Швеции классно играла против Словакии и Польши и заслуженно квалифицировалась в плей-офф, а вот к Украине есть вопросы. В основном вызывает сомнения игра команды в обороне. Скандинавы с их огненными атакующими футболистами – Исаком и Форсбергом – должна побеждать. На это БК Winline дает горяченный кэф 2,46.

Где смотреть

Команды сойдутся на поле стадиона «Хэмпден Парк» 29 июня, и в 22:00 итальянец Даниэле Орсато даст свисток. В прямом эфире игру покажет телеканал «Россия 1», а Eurosport.ru проведет текстовую трансляцию встречи под руководством Сурена Аванесьяна.

КАК ЗАКОНЧИТСЯ МАТЧ? Победой Украины в основное время Победой Украины в дополнительное время Победой Украины по пенальти Победой Швеции в основное время Победой Швеции в дополнительное время Победой Швеции по пенальти

Евро-2020 Украина потрясла мир в 2006-м. Что творилось в той команде? 6 ЧАСОВ НАЗАД