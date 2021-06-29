Капитан сборной Швейцарии Гранит Джака неожиданным образом настраивался перед серией послематчевых пенальти в 1/8 финала чемпионата Европы-2020 против Франции.

В твиттере обратили внимание, что Джака пил кока-колу в паузе между окончанием второго экстра-тайме и 11-метровыми. Бутылочка была в руке полузащитника и во время накачки партнеров перед пробитием пенальти. «Кто-нибудь, объясните, почему Джака пьет колу после дополнительного времени? Я думал, это вредно для суставов», – спросил журналист ганского телеканала Joy Sports Овураку Ампофо.

Это никак не связано с демонстративным отказом Криштиану Роналду от газировки на пресс-конференции перед матчем Евро-2020. В Coca-Cola содержится кофеин – на этикетке указано, что менее 150 граммов на литр. Но это хватает для повышения концентрации, ведь употребление колы здорово стимулирует центральную нервную систему. Плюс большое содержание сахара дает энергию.

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У Швейцарии как раз закончились 120 минут постоянных перемещений, теперь футболистам обеих сборных нужно нанести по одному удару. И кола для этого подошла идеально – Гранит прокачал именно те компоненты, которые требовались для серии пенальти. К тому же он не попал в топ-5 бьющих, так что позволил себе разрешенный допинг в пластиковой бутылочке.

Швейцария победила по пенальти со счетом 5:4, решающий удар не реализовал форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе.

Швейцарцы выбили Францию с чемпионата Европы-2020 и в четвертьфинале встретятся со сборной Испании.

Гранит Джака пропустит второй раунд плей-офф Евро-2020 из-за перебора желтых карточек.

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