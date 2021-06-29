Московский «Спартак» пошутил об обидном промахе нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе в серии пенальти матча против Швейцарии. Из-за ошибки форварда французы вылетели из Евро-2020.
В тиктоке красно-белых появилась нарезка видео, в которой футболисты «Спартака» реализуют 11-метровые. На ролик наложена песня о Килиане Мбаппе. «Просто видео с абсолютно случайным звуком», – подписано видео.
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В комментариях не всем понравилась шутка. Многие посчитали неуместными издевки над молодым футболистом.
«Только Мбаппе стоит как весь «Спартак», – заявил Ji est (если верить Transfermarkt, даже больше: 160 млн евро против 137,55 млн).
«Нахалы из клуба, у которого проблемы с победой в чемпионате России», – заключил jeoncecee.
«После того, как ваша страна заняла последнее место в группе, я бы молчал», – подметил yeahboy550.
«Ощущение, что админ – 15-летний ребенок», – написал Omar Zourob.
- Франция сыграла вничью со Швейцарией в 1/8 финала Евро-2020 – 3:3. В серии пенальти швейцарцы оказались сильнее благодаря промаху Мбаппе. Все остальные футболисты свои 11-метровые реализовали.
- Килиан не забил ни одного мяча на чемпионате Европы.
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