Сборная Нидерландов попрощалась с главным тренером Франком де Буром после вылета в 1/8 финала Евро-2020.

Решено, что Франк де Бур и Королевский футбольный союз Нидерландов расторгнут контракт. Де Бур объявил, что не хочет продолжать. Согласно соглашению команда должна была дойти до четвертьфинала, поэтому контракт не будет продлен, сообщает официальный сайт.

«В ожидании оценки своих результатов я решил не продолжать работу в качестве тренера сборной. Ясно, что цель не была достигнута. Когда мне предложили стать тренером национальной команды в 2020 году, я подумал, что это большая честь и вызов, но я также знал о давлении, оно только усиливается, и это нездоровая ситуация ни для меня, ни для команды в преддверии квалификации чемпионата мира. Я хочу поблагодарить всех болельщиков и игроков. Мои комплименты также руководству, которое создало настоящий спортивный климат», – сказал Де Бур.

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Сборная Нидерландов проиграла в 1/8 финала команде Чехии со счетом 0:2.

В групповом этапе голландцы выиграли все три матча, одолев Украину (3:2), Австрию (2:0) и Северную Македонию (3:0).

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