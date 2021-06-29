Сборная Германии сыграла последний матч в эпоху Йоахима Лёва, вылетев в 1/8 финала Евро.

Гарет Саутгейт вышел всего с тремя игроками в атакующем блоке, но в первом тайме казалось, что его система работает. Англия даже с минимумом атакующих игроков бодро бегала в атаку. В основном, ловила соперника на ошибках и сооружала атаки ногами Рахима Стерлинга. У немцев по эпизодам было помощнее. Подход Горецки, сорванный спорным (могли давать красную) фолом Райса, выбегание к воротам Вернера и наброс на Госенса. А вот главный момент Англии упустил Харри Кейн: он не забил верняк на первой компенсированной минуте – вместо удара в касание форвард «Тоттенхэма» стал подрабатывать мяч и дал Матсу Хуммельсу его выбить.

Вторая половина началась бодрее – Кай Хаверц расстреливал Джордана Пикфорда с линии штрафной, но английский кипер справился. Потом команды не напрягались и катали мяч, чтобы Рахим Стерлинг взорвал игру на 75-й минуте. Форвард «Манчестер Сити» открылся в штрафной под пас Люка Шоу и закатил мяч в угол. Почти сразу же Германия получила момент, но Томас Мюллера не забил чистейший выход один на один. А вот Харри Кейн вскоре был беспощаден и отправил немцев домой.

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