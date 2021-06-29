Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв уступил пост бывшему коучу «Баварии» Ханс-Дитеру Флику. Контракт Лёва с бундестим истек, так как немцы покинули чемпионат Европы.
Флик заключил контракт с Немецким футбольным союзом до 2024 года. Соглашение 56-летнего тренера вступит в силу 1 июля.
- Сборная Германии проиграла Англии в 1/8 финала Евро со счетом 0:2.
- В четвертьфинале англичане встретятся с победителем матча Швеция – Украина.
- Лёв возглавлял немецкую сборную с 2006 года. До 2018-го он неизменно доводил команду до полуфиналов больших турниров и выиграл с ней ЧМ-2014.
Евро-2020
Лёв – все еще великий. Не отказался от идей и разбил чемпионов
Евро-2020
Лёв переиграл Дешама. Францию вдруг спас Погба
Евро-2020
Германия на Евро: бомба от Лёва перед уходом или опять провал?