Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв уступил пост бывшему коучу «Баварии» Ханс-Дитеру Флику. Контракт Лёва с бундестим истек, так как немцы покинули чемпионат Европы.

Флик заключил контракт с Немецким футбольным союзом до 2024 года. Соглашение 56-летнего тренера вступит в силу 1 июля.

Сборная Германии проиграла Англии в 1/8 финала Евро со счетом 0:2.

В четвертьфинале англичане встретятся с победителем матча Швеция – Украина.

Лёв возглавлял немецкую сборную с 2006 года. До 2018-го он неизменно доводил команду до полуфиналов больших турниров и выиграл с ней ЧМ-2014.

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