На 92-й минуте камеры «Уэмбли» выхватили плачущего немецкого ребенка. Эмоции девочки были продиктованы не просто вылетом любимой сборной. Его эффект усугубила слабая игра сборной Англии. На фоне соперника команда Йоахима Лёва точно должна была проходить в четвертьфинал Евро.

Главный сюжет матча – Англия действительно отзеркалила схему Германии 3-4-3. Центр защиты Гарет Саутгейт доверил Харри Магуайру, Джону Стоунзу и Кайлу Уокеру. Новая модель помогла хозяевам «Уэмбли» лишь частично: точнее – только без мяча. Идентичная система открыла доступ к персональному прессингу, благодаря которому сборная «трех львов» несколько раз прервала атаки соперника. Яркий пример – гол Харри Кейна.

Активный персональный прессинг Англии. К нему присоединялись даже вингбеки (на скрине – Люк Шоу). Фото: Other Agency

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При этом Англия вообще не ориентировалась в новой схеме, когда получала мяч. Смещения Кейна принесли первый мини-результат лишь на 40-й минуте, когда форвард подхватил мяч на своей половине и выдал лонгболл на Кэлвина Филлипса. К удару это не привело. Опускания Стерлинга и Букайо Сака – Саутгейт всегда требует от десяток двигаться в среднюю линию – тоже не помогали до гола.

В этом контексте отлично сработала защита сборной Германии. За Сака следил Антонио Рюдигер: он и в «Челси» играет свободного защитника, который легко выдвигается за опекаемым соперником. Правда, его же слабая опека привела к первому голу. Стерлинга чаще закрывали Маттиас Гинтер и Кай Хаверц. Эта пара ошиблась лишь единожды, перед выстрелом Рахима на 16-й минуте.

Глобально позиция Хаверца – одно из главных тактических решений от Йоахима Лёва на матч с Англией. Вместо привычных включений в финальную треть Кай держался в средней линии, причем как в атаке, так и в защите. В обоих случаях полузащитник «Челси» создавал численное преимущество в центральном канале: если от хозяев эту зону заполняли Кэлвин Филлипс и Деклан Райс, то от Германии – Хаверц, Леон Горецка и Тони Кроос.

Хаверц защищается в средней линии и создает ситуацию три-в-два. Фото: Other Agency

То же самое – на мяче. Позиция Хаверца задает перевес в центре. Фото: Other Agency

Автор единственного гола в финале Лиги чемпионов-2020/21 идеально работал с пространством. Он открывался в удобных позициях для продвижения атак через центр. Еще Кай набил яркую атакующую статистику: 2 удара (в том числе под сейв Джордана Пикфорда на 48-й минуте), 2 передачи под удар (больше всех в команде) и 14 – в финальную треть (лучше у немцев только Кроос и Киммих).

Мощный перфоманс Хаверца – частное отражение всей игры сборной Германии. Вылет Кая и партнеров – самый обидный в плей-офф Евро-2020. Матч 1/8 финала можно оценить и через прагматизм англичан, дескать забили единственные явные моменты с игры. Но тактически Германия была лучше. Саутгейт небрежно скопировал чужую систему. Немцы ориентировались гораздо лучше.

Последний поход Лёва в качестве тренера немцев получился ярким с точки зрения задумок. Никогда отказ Германии от чистых форвардов не казался настолько оправданным. Увы, на крупных турнирах сборных решают не только идеи тренеров. Португалия-2016 – пример номер один. Возможно, Англия-2021 станет примером номер два.

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