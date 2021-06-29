Англия – самая критикуемая команда Евро-2020. Диванные тактики весь групповой этап повторяли, что с таким крутым составом Саутгейт обязан играть ярче, зрелищнее, разнообразнее и просто красивее. Гарет вряд ли читал эти колонки, потому что сразу сфокусировался на главной задаче: наказывать соперников за ошибки и не привозить в обороне. Благодаря этому Англия не пропустила в группе и вышла с первого места. При этом мамкиным тактикам тоже заготовили неплохой бонус: Харри Кейн, Рахим Стерлинг и другие ребята перебили всех оппонентов по xG. Да, даже Шотландию, которую так хвалили за дерзкий махач с Англией.

Иронично, что в 1/8 финала британцы тоже превзошли Германию по ожидаемым голам: если верить приложению SofaScore (данные Opta), то Англия набрала 1,34 xG, а их соперники – 1,33. Но на эти циферки абсолютно плевать. Гораздо важнее, что Саутгейт затащил Лёва в свой чудовищно душный и вязкий футбол, в котором нужно тупо сохранять концентрацию. Германия рассыпалась дважды (плюс момент Кейна в первом тайме), а британская оборона ошиблась в ключевой момент (при 1:0), но Томас Мюллер не наказал – и по такой игре это был настоящий суицид.

Йоахим Лёв Фото: Getty Images

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Я впервые вижу настолько циничную Англию – сейчас у них самая прагматичная команда в XXI веке. В 2002-м их по делу высадили бразильцы. В 2004-м англичане умудрились отдать победу Франции за две минуты до конца, а потом еще и устроили перестрелку с Португалией. В 2006-м Уэйн Руни повелся на провокацию КриРо, до 2008-го у британцев не было тренера, а потом они позвали Фабио Капелло и моментально разочаровались в жестком итальянце. Дальше – Евро-2012 с нокаутом от Андреа Пирло, ЧМ с пенсом на лавке и Евро с вылетом от Исландии.

Отвратительные результаты и фантастические разочарования – все это преследовало Англию, пока она пыталась лучше всех в мире играть в футбол. Совмещать Фрэнка Лэмпарда и Стивена Джеррарда, превращать Руни в лучшего страйкера ever, слушать эмоциональные накачки от Джона Терри – зачем, если нужно тупо побеждать?

На ЧМ в России Саутгейт с ходу пробил сразу две важных ачивки. Во-первых, вошел в четверку лучших сборных мира, несмотря на целых три поражения на турнире – это уже чудеса рациональности. Во-вторых, научил парней спокойно бить пенальти и снял знаменитое проклятие. Параллельно Гарет пожертвовал собой: никогда не болтал о тактике на пресс-конференциях, отказался от соцсетей и свыкся с образом пиджачного физрука. А потом случился чемпионат Европы-2020, где Англия выступает не ради хайлайтов, а ради побед.

В таком подходе нет вообще ничего стыдного: даже Голландия в 2010-м отступила от философии в пользу прагматизма и вышла в финал ЧМ. Так и здесь: конечно, всегда можно красиво и зрелищно вылететь, но разумнее пройти как можно дальше и кайфовать от клоунской аналитики тех, у кого Стерлинг, Кейн и другие звезды обязаны искрить бигшансами.

Рахим Стерлинг, Харри Кейн, Джек Грилиш – сборная Англии Фото: Getty Images

Гарет Саутгейт – реальный мститель и киллер. Он уже грохнул Хорватию за вылет с ЧМ-2018 и Германию за личную драму в 1996-м. Теперь нужно быть таким же безжалостным и против тех, кто ему ничего не сделал. Если Гарет выгнет эту линию до конца, футбол действительно может вернуться домой – и абсолютно неважно, что этот триумф напомнит победу Португалии в 2016-м.

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