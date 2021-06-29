Сборная Украины спустя 15 лет после выхода в четвертьфинал чемпионата мира добралась до аналогичной стадии на Евро. Команда Андрея Шевченко расправилась со Швецией – 2:1.
Первый гол забил полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко на 28-й минуте. Голевой передачей отметился вингер «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко. Мяч в ворота Швеции стал первым для Зинченко за сборную Украины на крупном международном турнире. Александр стал пятым игроком «Сити», который забил на Евро-2020.
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Автором второго мяча стал нападающий «Лейпцига» Эмиль Форсберг. Ему ассистировал форвард «Реал Сосьедад» Александр Исак. Форсберг стал первым игроком в истории сборной Швеции, забившим четыре гола в одном розыгрыше Евро. Эмиль – второй лучший бомбардир турнира после Криштиану Роналду, который забил пять голов.
Больше в основное время забитых мячей не было, а в экстра-таймах главным моментом стал жуткий фол и прямая красная карточка Маркуса Даниэльссона на Артеме Беседине. В меньшинстве шведы дрогнули, и на 121-й минуте Артем Довбик замкнул идеальный навес все того же Зинченко.
- В четвертьфинале Украина сразится с Англией.
- Игра пройдет 3 июля в Риме.
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