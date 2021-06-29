Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв ярко попрощался с бундестим. Команда проиграла Англии и вылетела с Евро, а коуча снова застали за странными занятиями во время матча.

На 90-й минуте матча камера засекла Лёва, нюхающего руку. Эта процедура уже знакома болельщикам – немецкий тренер решил удивить и слегка лизнул большой палец.

Евро-2020 Англия отскочила. Саутгейт зачем-то повторил за Лёвом 2 ЧАСА НАЗАД

Сборная Англии обыграла команду Германии в 1/8 финала Евро-2020 со счетом 2:0. По мячу забили Рахим Стерлинг и Харри Кейн.

В четвертьфинале англичане сыграют со Швецией или Украиной.

Евро-2020 Лёв покинул сборную Германии после вылета с Евро 3 ЧАСА НАЗАД