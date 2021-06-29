Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв ярко попрощался с бундестим. Команда проиграла Англии и вылетела с Евро, а коуча снова застали за странными занятиями во время матча.
На 90-й минуте матча камера засекла Лёва, нюхающего руку. Эта процедура уже знакома болельщикам – немецкий тренер решил удивить и слегка лизнул большой палец.
Евро-2020
Англия отскочила. Саутгейт зачем-то повторил за Лёвом
- Сборная Англии обыграла команду Германии в 1/8 финала Евро-2020 со счетом 2:0. По мячу забили Рахим Стерлинг и Харри Кейн.
- В четвертьфинале англичане сыграют со Швецией или Украиной.
Евро-2020
Лёв покинул сборную Германии после вылета с Евро
Евро-2020
Лёв – все еще великий. Не отказался от идей и разбил чемпионов