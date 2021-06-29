Сборная Швеции осталась в меньшинстве в начале дополнительного времени матча с Украиной в 1/8 финала Евро-2020.
Защитник «Далянь Ифан» Маркус Даниэльссон прямой ногой вошел в голень Артема Беседина. После просмотра ВАР судья Даниэле Орсато показал шведу прямую красную карточку. Беседин не смог продолжить игру и самостоятельно уйти с поля, его заменил Виктор Цыганков. После эпизода швед возмущался и не понимал, за что его удаляют.
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- Счет после основного времени – 1:1.
- Победитель матча сыграет в четвертьфинале с Англией.
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