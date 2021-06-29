Полузащитник сборной Германии Тони Кроос может закончить карьеру в национальной команде
Как сообщает журналист Ронан Мёрфи со ссылкой на Bild, в ближайшее время Кроос объявит о завершении международной карьеры.
- Сборная Англии обыграла команду Германии в 1/8 финала Евро-2020 со счетом 2:0. По мячу забили Рахим Стерлинг и Харри Кейн.
- В четвертьфинале англичане сыграют со Швецией или Украиной.
- Бундестим покинул Йоахим Лёв. У него истек контракт со сборной, новым тренером станет Ханс-Дитер Флик.
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