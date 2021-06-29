В ночь на 30 июня грандиозной победой сборной Украины над Швецией завершилась стадия 1/8 финала чемпионата Европы-2020. Стали известны все четвертьфинальные пары.
2 июля, 19:00 (мск). Швейцария – Испания (Санкт-Петербург)
2 июля, 22:00 (мск). Бельгия – Италия (Мюнхен)
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3 июля, 19:00 (мск). Чехия – Дания (Баку)
3 июля, 22:00 (мск). Украина – Англия (Рим)
Победитель второй пары будет номинальным хозяином полуфинала против победителя первой. Победитель четвертой пары «примет» победителя третьей.
- Полуфиналы пройдут в Лондоне 6-7 июля.
- Финал тоже примет столица Великобритании 11 июля.
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