В ночь на 30 июня грандиозной победой сборной Украины над Швецией завершилась стадия 1/8 финала чемпионата Европы-2020. Стали известны все четвертьфинальные пары.

2 июля, 19:00 (мск). Швейцария – Испания (Санкт-Петербург)

2 июля, 22:00 (мск). Бельгия – Италия (Мюнхен)

Евро-2020 Кроос завершит карьеру в сборной Германии (Bild) 30 МИНУТ НАЗАД

3 июля, 19:00 (мск). Чехия – Дания (Баку)

3 июля, 22:00 (мск). Украина – Англия (Рим)

Победитель второй пары будет номинальным хозяином полуфинала против победителя первой. Победитель четвертой пары «примет» победителя третьей.

Полуфиналы пройдут в Лондоне 6-7 июля.

Финал тоже примет столица Великобритании 11 июля.

Евро-2020 Украина в четвертьфинале 43 МИНУТЫ НАЗАД