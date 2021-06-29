29 июля на Евро было не менее жарко, чем за день до этого, когда команды настреляли 14 мячей. Голов было меньше, но драмы и сюжетов – точно нет.

Голы: Рахим Стерлинг, 75; Харри Кейн, 86

Евро-2020 Стали известны все четвертьфиналисты, Украина сыграет с Англией ЧАС НАЗАД

Рахим Стерлинг, сборная Англии Фото: Getty Images

Англия опять сделала это: сыграла прагматично, сухо, скучно – и победила. Гарет Саутгейт затянул Йоахима Лёва в душный футбол и не прогадал. Команды мало создали, а реализация оказалась лучше у англичан: Тимо Вернер и Томас Мюллер моменты не реализовали, а Рахим Стерлинг и Харри Кейн оказались убийственно точны.

Не такого прощания со сборной ожидал Йоахим Лёв – еще до начала турнира он объявил, что покинет команду при любом результате. «Мы очень разочарованы. У нас были вера и надежда. В таких матчах очень важно использовать хорошие моменты. У нас было два – у Мюллера и Вернера. Мы их не реализовали», – сокрушался Лёв.

Гарета Саутгейта стабильно критиковали перед матчем, но коуч ответил результатом на поле.

«Великолепный день. Мы принесли радость болельщикам. Думаю, сборная Англии заслужила победу. Стерлинг и Кейн вновь доказали, что люди были неправы. Я очень доволен. Я посмотрел на экран на «Уэмбли» и увидел бывших партнеров по сборной, которые играли со мной в 1996 году. Не могу ничего изменить, так что тот матч с Германией всегда будет нашей болью. Но я горжусь победой, которую мы добыли сегодня», – ликовал Саутгейт.

Англия вышла в четвертьфинал и дождалась Украину. А потом кто-то из пары Дания – Чехия. Англия должна быть в финале?

Йоахим Лёв Фото: Getty Images

Цифры матча:

Германия обязательно выходила в четвертьфинал на трех последних Евро (2008, 2012, 2016).

Джордан Пикфорд не пропускает уже в четырех матчах на этом Евро. Ранее англичанам удавалось подобное на ЧМ-1966.

Все сборные из группы смерти (Венгрия, Германия, Франция, Португалия) завершили турнир, так и не добравшись до четвертьфинала.

Англия впервые с 1966 года выбила Германию с крупного турнира.

Голы: Эмиль Форсберг, 43 – Александр Зиненко, 27; Артем Довбик, 120+1

Александр Зинченко, сборная Украины Фото: Getty Images

Самые желто-синие команды Евро по-разному отобрались в 1/8 финала. Шведы сдержали Испанию и за тур до финиша обеспечили себе выход из группы. Украинцы влетели в топ-16 случайно: проиграли два матча и спаслись лишь благодаря лучшей разнице мячей среди команд с третьего места.

Но игра получилась максимально ровной: команды создали примерно одинаково моментов и представили почти идентичные статистические показатели. Неудивительно, что основное время матча завершилось вничью. На ракету Александра Зинченко ответил все тот же Эмиль Форсберг, который доказал, что может забивать не только в Санкт-Петербурге.

Команды согласились на экстра-таймы, и там произошла трагедия. Маркус Даниэльссон полетел за мячом, выбил его, но после прямой ногой вонзился в колено Артем Беседина. Оба покинули поле: швед после просмотра ВАР получил прямую красную карточку, а украинец с пакетом льда у колена и на одной ноге был заменен.

Даниэльсон срубает Беседина Фото: Getty Images

Казалось, все катится к серии пенальти, но в дополнительное время к дополнительному времени украинцы вдруг забили. Артем Довбик вылетел лишь на третий матч в родной футболе, идеально замкнул прострел с фланга и отправил шведов в нокаут. Победный ассист записал Зинченко – у легенды «Ман Сити» 1+1.

Шведы уже готовили месть англичанам за ЧМ-2018, но в итоге с «тремя львами» за полуфинал зарубится Андрей Шевченко. Сколько уже раз мы видели, как команда, которая еле пролазит в плей-офф, ловит безумный кураж.

Цифры матча:

Украина впервые сыграет в 1/4 финала Евро.

Форсберг приблизился к Златану Ибрагимовича по голам на Евро: у бога шесть банок, у Эмиля и Хенрика Ларссона – по четыре.

Форсберг – первый швед, который забил четыре мяча на одном Евро.

Ярмоленко поучаствовал в четырех из пяти банок сборной Украины на Евро.

Зинченко – самый молодой игрок, забивший за Украину на Евро (24 года и 196 дней). Андрею Русолу было 23 года и 154 дня, когда он отличился на ЧМ-2006.

Четвертьфиналы

После рубки шведов и украинцев определились все четвертьфиналисты Евро.

2 июля

Швейцария – Испания – 19:00 мск

Бельгия – Италия – 22:00 мск

3 июля

Чехия – Дания – 19:00 мск

Украина – Англия – 22:00 мск

Евро-2020 Кроос завершит карьеру в сборной Германии (Bild) ЧАС НАЗАД