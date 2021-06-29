Артем Довбик дебютировал за сборную Украины 31 марта. Вряд ли 24-летний нападающий мог представить, что уже через месяц побьет рекорд Мишеля Платини. В матче против Швеции форвард «Днепра-1» забил самый поздний победный мяч в истории чемпионатов Европы. Предыдущий рекорд принадлежал легендарному французу.

Яркая победа Украины полностью сплелась из удивительных событий. Довбик вышел на поле вынужденно, из-за травмы Андрея Ярмоленко в конце первого овертайма. За десять минут до этого Маркус Даниэльссон жутко влетел под колено Артему Беседину и отправился в Стокгольм благодаря ВАР. Да, первый гол закинул Александр Зинченко, но под перерыв ему ответил Эмиль Форсберг, обстрелявший штангу и перекладину Георгия Бущана ударами разной дальности.

Украина терпела. Шлейфом тянулась неприятная игра против Австрии: поражение 0:1 заставило сборную Андрея Шевченко ждать результаты других команд с третьих мест, чтобы убедиться в выходе на шведов. «Мы все время опаздывали, нас не хватало. Игроки выложились полностью. Было очень много невынужденных ошибок. Это говорит об усталости», – грустно признал коуч после игры.

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«Нам не привыкать к такой критике. И мы ее заслужили. Действительно, в футболе от любви до ненависти один шаг, все быстро меняется. Мы не оправдали ожидания многих, в том числе свои», – констатировал Александр Зинченко. «А криков-то сколько было, на форме Крым нарисовали. Ничего не помогло. Надо было поменьше шуметь и побольше заниматься футбольным делом», – громил соседей экс-полузащитник сборной России Владимир Быстров.

Сборная Украины вышла в 1/8 финала почти безнадежным андердогом. В первом же матче плей-офф ее ждала Швеция: строгая, организованная, с форвардом-открытием Александром Исаком и понятной звездой Эмилем Форсбергом. Если скандинавы раскрывались от игры к игре, то лидеры украинцев, наоборот, терялись. К матчу с Австрией Зинченко утратил флер игрока «Манчестер Сити», а Руслан Малиновский явно отставал от других игроков «Аталанты» на Евро.

Перед первой игрой в плей-офф украинцы сменили риторику. От полного разочарования сборная перешла к легким оправданиям: тот же Зинченко призвал искать во всем позитив и высказал уверенность в успехе. Видимо, помогло. Александр стал MVP матча против Швеции с голом и голевой передачей.

История этой сборной Украины сочетает в себе два разных нарратива. Первый – про типичные для пост-советского футбола стойкость и пересиливание. Команда Шевченко прошла позор матча с Австрией и достойно отвечала теневому фавориту Евро: не смутила даже страшная травма в овертайме. Сам Андрей Николаевич чуть не попер на Янне Андерссона, когда тот упрекнул соперника в нырках.

Второй нарратив – про игру. Ментальную выносливость Украина сопрягла с неплохим футбольным рисунком. Никаких низких блоков: команда тащилась вперед даже после 100-й минуты.

Ее история – возможно, самая красивая на Евро-2020. Следующий шаг – закрепить сюжет в матче с англичанами.

Евро-2020 Шевченко: «Нам физически было тяжело, везде опаздывали» 21/06/2021 В 21:17