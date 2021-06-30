Один из самых спорных эпизодов матча Швеция – Украина в 1/8 финала Евро-2020 – удаление скандинавского защитника Маркуса Даниэльссона в дополнительное время за фол против Артема Беседина. Впрочем, многие посчитали красную карточку чрезмерным наказанием, ведь перед контактом с ногой украинского форварда Даниэльссон успел выбить мяч. Как же трактовать эпизод?

Что произошло

Андрей Ярмоленко оказался первым на мяче в центре поля и головой скинул его дальше – на ход партнеру Артему Беседину. Форвард сборной Украины к мячу не успел – шведский защитник Маркус Даниэльссон в прыжке выбил его из-под Беседина, после чего прямой ногой вошел в голень украинского игрока. Судья Даниэле Орсато показал шведу желтую карточку, но после просмотра ВАР изменил свое решение и удалил Даниэльссона с поля прямой красной карточкой. Беседин не смог продолжить игру и самостоятельно уйти с поля, его заменил Виктор Цыганков. После эпизода швед возмущался и не понимал, за что его удаляют.

Какой была реакция

Впрочем, удаление возмутило не только шведа Даниэльссона – бывший форвард сборной Англии и телеведущий BBC Гари Линекер заявил, что эпизод не стоил красной карточки. «Он имел полное право выбить этот мяч. Замедленный повтор снова превращает безобидный момент в нечто большее, чем было на самом деле», – написал Линекер. И позже продолжил: «Тот факт, что игрок получил травму после того, как кто-то выбил мяч и случайно задел его в конце эпизода, еще не является фолом. Не говоря уже о красной карточке».

Журналист Fox Sports Australia Адам Пикок согласился с Линекером в твиттере: «Игрока наказывают за то, что он первым успел к мячу, абсолютно не собираясь никого травмировать. Еще один пример использования стоп-кадров для искажения восприятия».

Британский журналист Пирс Морган высказал противоположное мнение: «Это был безрассудный поступок, который едва не обернулся переломом ноги для его соперника. Без сомнений, это красная карточка». Испанский журналист Сид Лоу также считает, что Даниэльссон был удален справедливо, правда, при этом посетовал на избирательность изображения ВАР.

Как судьи оценивают такие эпизоды?

Если игрок попал прямой ногой в соперника и мог нанести ему тяжелую травму – это прямая красная карточка. И неважно, играл ли футболист перед этим в мяч. Чаще всего арбитры трактуют подобные ситуации с точки зрения потенциальных рисков для пострадавших. Но спорные эпизоды все равно возникают.

В апреле 2021 года два похожих момента произошли в чемпионатах Англии и России с разницей в сутки. В рамках 27-го тура РПЛ встречались «Спартак» и ЦСКА. Один из главных эпизодов дерби произошел еще в первом тайме: на 35-й минуте Ильзат Ахметов влетел в Александра Соболева. После подсказки судей на ВАР Павел Кукуян лично посмотрел повтор и показал армейцу прямую красную карточку. Решение арбитра вызвало немало споров : некоторые посчитали, что Ахметов сначала сыграл в мяч, а уже потом попал в голень сопернику. Но многие поддержали решение Кукуяна. Например, Василий Уткин.

Интересно, что позже КДК РФС отменил красную карточку Ахметова – 7 из 8 членов экспертно-судейской комиссии признали решение арбитров в этом эпизоде ошибочным.

Но гораздо курьезнее – удаление в эпизоде, который случился за день до этого в матче 33-го тура АПЛ между «Вест Хэмом» и «Челси». Защитник «молотобойцев» Фабиан Бальбуэна выбивал мяч, но поскользнулся и случайно врезался шипами в икроножную мышцу Бена Чилуэлла. Неоднозначный момент не смог трактовать даже ВАР – арбитр матча Крис Кавана сам отправился к монитору, ознакомился с видеозаписью, после чего выгнал парагвайца с поля.