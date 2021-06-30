Практически каждый крупный турнир – одно и то же: сначала сборная России мучительно самоуничтожается, потом находится маленькая гордая сборная, с которой нам обязательно нужно брать пример. Так было с Исландией, Данией, США, а теперь добрались до Венгрии. Черчесовцы и мадьяры заняли четвертые места в группах, но вылетели по-разному: первые – с позором, вторые – героически. Но правда такова, что именно венграм стоит поучиться у России.

Мадьяры не играли на чемпионатах Европы с 1976-го, но пошумели на двух последних ивентах. Причем в 2016-м венгры даже ворвались в 16 лучших, а сейчас едва не вышвырнули немцев из группы смерти. В Лиге наций Венгрия выиграла квартет с Россией, Сербией и Турцией, хотя и этот наборчик называли убийственным для наследников Пушкаша.

Аттила Фиола и партнеры празднуют гол в матче Франция – Венгрия Фото: Getty Images

Евро-2020 Тренер Венгрии: «Роналду – великий, но раздражает. Люди все видят» 25/06/2021 В 15:47

Клубный футбол тоже разогнался с трамплина. За 2010-е венгры четыре раза играли в групповом этапе Лиги Европы. Осенью 2020-го «Ференцварош» впервые за 25 лет вышел в групповой этап Лиги чемпионов – на гастроли в Будапешт сгоняли «Юве» и «Барса». Игроки сборной Петер Гулачи, Вилли Орбан и Доминик Собослаи жгут в Бундеслиге за «РБ Лейпциг». А кэп Адам Салаи, зачитавший тот самый мотивационный спич, – реликвия чемпионата Германии: венгр 11 лет пылит за «Майнц» и «Хоффенхайм».

Эти успехи Венгрии в футболе связывают с премьер-министром Виктором Орбаном, который был футболистом-любителем и играл клубе третьего дивизиона. В 2011-м, через год после прихода к власти, Орбан утвердил Стратегию венгерского футбола . В ней описывались проблемы, которые нужно решить: народ отвернулся от футбола и не ходит на стадионы, у клубов нет денег и вменяемого руководства, стадионы и дворовые коробки устарели, разваливаются или используются не по назначению, академии не работают или работают без плана, футболисты бегут из Венгрии как можно раньше, а тренерам негде учиться.

Чтобы изменить все это, государство под руководством Орбана вложило более двух миллиардов евро в развитие футбола. Основные средства пошли на строительство новых стадионов: с 2010-го по 2020-й венгры возвели 12 арен – почти все клубы высшей лиги получили новые площадки. «Пушкаш-Арена», которая принимает Евро-2020, открылась всего полтора года назад и стоила полмиллиарда евро.

Виктор Орбан на матче Евро-2020 Венгрия – Португалия Фото: Getty Images

Вторая статья расходов – академии. К 2018-му венгры запустили 17 футбольных школ. А клуб «Академия Пушкаша» в родной деревне Орбана, по данным The Guardian , получил более 120 миллионов евро инвестиций с момент прихода их земляка к власти.

Для отладки работы академий венгры пригласили к сотрудничеству бельгийское агентство Double Pass. Аудиторы запускали программы развития детского футбола в Бельгии и Германии: лидерство в рейтинге ФИФА у первых и Кубок мира-2014 в руках вторых – в том числе заслуга Double Pass.

Агентство разработало собственную систему ревизии молодежных академий, которая так и называется – Double PASS Model. Она оценивает академии по восьми критериям: финансовое планирование, организация структуры принятия решений, распознавание талантов и их продвижение, поддержка тренеров, врачей, остального персонала и их обучение, внутренняя и внешняя коммуникация, клубные здания и тренировочные площадки плюс продуктивность клуба. А затем проводит семинары, мастер-классы и школы для тренеров, чтобы те учили молодых игроков как следует.

Еще одним пунктом реализации Стратегии венгерского футбола стала масштабная pr-кампания. Государственная медиакорпорация Magyar Televizió и телекомпания Chello Central Europe заключили с Федерацией футбола Венгрии четырехлетний контракт на трансляцию матчей чемпионата и Кубка за 11,4 млн евро за сезон (права на РПЛ сейчас стоят 19 млн евро за сезон). В 2012-м году это был сумасшедший кэш для чемпионата Венгрии – до этого даже свои каналы не хотели показывать местный футбик. Теперь зрители увидели серьезный подход и анализ по госканалам.

Аншлаг на «Пушкаш Арене» в матче Евро-2020 Венгрия – Португалия Фото: Getty Images

В 2018-м Венгрия и ФИФА анонсировали совместное строительство 40 искусственных полей по стране для занятия массовым и любительским футболом. Это обойдется в четыре миллиона долларов, и ФИФА выделит четверть из них. Еще на два миллиона долларов (400 тысяч от ФИФА) закупят тысячу дефибрилляторов, чтобы предотвратить ситуации, как с Кристианом Эриксеном.

На бумаге все это выглядит круто, и премьер-министр Орбан может гордиться перфомансом сборной на Евро-2020. Но реальность, как всегда, менее глянцевая.

Со стороны кажется, что Венгрия идет по европейскому пути развития футбола и страны в целом, но в реальности мадьяры движутся в сторону России.

После прихода к власти в 2010-м Орбан назначил во всех структуры своих приятелей. Футбол не исключение: Федерацию футбола возглавил друг премьер-министра и самый богатый человек в стране Шандор Чани. Почти каждый топ-клуб чемпионата Венгрии оказался связан с правящей партией страны «Фидес»: «Ференцварош» возглавил партийный лидер; выступавшие в топ-лиге «Дебрецен», «Фехервар» и «Халадаш» отошли бизнесменам-друзьям Орбана и получили стадионы, частично финансируемые правительством. МТК возглавил со-учредитель «Фидес», «Академия Пушкаша» оказалась в руках Орбана. В результате в 2013 году 11 матчей чемпионата Венгрии вызвали подозрение как договорняки – 43 человека проходили обвиняемыми.

В то же время за 11 лет у власти Орбан увеличил государственный сектор в сфере медиа почти в два раза – с 35% до 55%. Это значит, что независимых медиа в Венгрии стало меньше, и критиковать работу власти – в том числе в сфере спорта – стали меньше.

Да и развитие детского футбола в реальности не столь впечатляющее, как вложенные деньги. Венгрия проиграла все групповые матчи на недавнем чемпионате Европы U-21 – как и 15 лет назад. А в главной сборной на Евро-2020 нашлось всего два футболиста младше 22 лет, зато 11 человек оказались старше 30.

Адам Салаи, Венгрия – Франция, Евро-2020 Фото: Getty Images

Лидеры сборной Гулачи, Орбан и Салаи не играли в профессиональный футбол в Венгрии, а уехали из страны детьми. То же самое касается новой надежды мадьяров – Собослаи: Доминик прошел несколько венгерских школ, чтобы в результате уехать в академию «РБ Зальцбург».

Посещаемость чемпионата Венгрии, несмотря на вложенные средства, за 10 лет практически не изменилась : среднее число зрителей возросло с 2,9 тысяч в сезоне-2010/2011 до 3,3 тысяч в сезоне-2018/2019 – последним полноценным циклом перед пандемией.

В результате венгерский футбол – калька русского 15-летней давности. Даже успех сборной на Евро-2020 напоминает выступление России в 2008-м: возрастное поколение старой школы пошумело под руководством тренера-иностранца. Дальше – яма, хотя русские руководители тоже изобретают стратегии развития.

«Стратегия-2020» – результат усилий не узкой группы специалистов РФС, а всех субъектов футбола. Основные приоритеты стратегии – опережающее развитие детско-юношеского и массового футбола, качественный прорыв в области подготовки тренеров, менеджеров, судей, всех специалистов, необходимых футбольной индустрии, укрепление материально-технической базы российского футбола, совершенствование системы соревнований, создание научно-образовательных и тренировочных центров подготовки футболистов в регионах, восстановление толерантной обстановки на стадионах, повышение зрительского интереса к матчам российского чемпионата», – рассказывал в 2014-м генсек РФС Анатолий Воробьев.

Результаты «Стратегии-2020» менее сочные, чем обещания. Судейский корпус превратился в «Дом-2». За 2010-е умерли 10 топ-клубов: «Спартак» Нальчик, «Алания», «Сатурн», «Волга», «Амкар», «Тосно», «Кубань», почти скончался «Анжи», отъехали «Сибирь», «Мордовия» и «Тамбов». Стадион в Саранске никому не нужен, а «Лужники» окончательно превратились в концертную площадку. Лига грязнет в скандалах с выдачей лицензий и повышением/понижением в классе. Команды проваливаются на всех крупных турнирах: от молодежек до главной сборной (кроме домашнего ЧМ), а последний успех в еврокубках – выход «Зенита» в 1/8 Лиги чемпионов-2015/2016.

Кстати, в мае 2020-го РФС принял новый план развития – «Стратегию-2030».

Брать пример с Венгрии – возвращаться в прошлое. Скорее, премьер-министр Виктор Орбан должен взглянуть на результаты России на последних Евро и задуматься: возможно, авторитарный режим ведет к развалу и застою – в том числе, и его любимого футбола.

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