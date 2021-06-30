Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал выход команды в четвертьфинал чемпионата Европы и порассуждал, что необходимо для успеха в следующем матче против Англии.
«Команда Швеции – очень хорошо организованная команда, у которой есть определенный стиль. Команда, которая любит играть больше вторым планом. Наша задача была обезопасить прежде всего фланги и насытить те зоны, в которых футболисты Швеции имеют преимущество. Мы выбрали совершенно другую систему игры, тактику. Я благодарен футболистам за то, что они выполнили все идеально. Чтобы добиться этого результата, надо иметь веру. Веру и стойкость. Это сегодня футболисты показали на поле.
Сборная Англии – очень сильная команда с хорошими исполнителями, она имеет очень большую скамейку. Я посмотрел первый тайм, и это очень мощная команда. И очень хороший тренер. Мы понимаем, насколько будет тяжелый матч. Нам самое главное восстановить силы. С завтрашнего дня начнем подготовку – будем пытаться навязать что-то, что даст нам возможность добиться положительного результата», – заявил Шевченко на пресс-конференции.
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- Украина выиграла у Швеции со счетом 2:1, забив решающий мяч на последних минутах дополнительного времени.
- Матч 1/4 финала против Англии состоится 3 июля.
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