Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал выход команды в четвертьфинал чемпионата Европы и порассуждал, что необходимо для успеха в следующем матче против Англии.

«Команда Швеции – очень хорошо организованная команда, у которой есть определенный стиль. Команда, которая любит играть больше вторым планом. Наша задача была обезопасить прежде всего фланги и насытить те зоны, в которых футболисты Швеции имеют преимущество. Мы выбрали совершенно другую систему игры, тактику. Я благодарен футболистам за то, что они выполнили все идеально. Чтобы добиться этого результата, надо иметь веру. Веру и стойкость. Это сегодня футболисты показали на поле.

Сборная Англии – очень сильная команда с хорошими исполнителями, она имеет очень большую скамейку. Я посмотрел первый тайм, и это очень мощная команда. И очень хороший тренер. Мы понимаем, насколько будет тяжелый матч. Нам самое главное восстановить силы. С завтрашнего дня начнем подготовку – будем пытаться навязать что-то, что даст нам возможность добиться положительного результата», – заявил Шевченко на пресс-конференции.

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Украина выиграла у Швеции со счетом 2:1, забив решающий мяч на последних минутах дополнительного времени.

Матч 1/4 финала против Англии состоится 3 июля.

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