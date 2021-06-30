Футболист сборной Украины Александр Зинченко объяснил, почему отпраздновал забитый мяч в 1/8 финала чемпионата Европы прижатым к губам пальцем.

«Я уже не раз говорил – и в клубе, и в сборной – неважно, если ты являешься частью какой-то команды, частью семьи, ты должен быть готов помочь на любой позиции, где тебя видит главный тренер. Ты должен отдавать всего себя. Неважно, на какой позиции я буду играть – я буду делать все возможное и невозможное.

По поводу празднования гола – скажу, что в первых трех играх мы получили достаточно много критики, которую заслужили, наверное, своей игрой. Я хотел бы просто своим празднованием показать тем людям, что лучше держать рты за замком, потому что мы достойная команда, которая умеет справляться с задачами. Силен не тот, кто бьет, а тот, кто выдержит удар. Я считаю, что мы справились со своей задачей. Мы пишем историю. Я этим самым просто показал, что нужно верить и поддерживать. Но таких людей немного, большинство поддерживает нас. Мы чувствовали поддержку на протяжении каждой игры. Такое ощущение, что мы играли все матчи дома. За это им огромное спасибо», – сказал Зинченко на пресс-конференции.

Александр Зинченко, сборная Украины Фото: Getty Images