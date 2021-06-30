Сборная Украины впервые пробилась в четвертьфинал чемпионата Европы. Главным героем исторического успеха справедливо назначен Александр Зинченко – в матче против Швеции игрок «Манчестер Сити» сделал гол + пас. Другим не менее важным творцом украинского чуда стал нападающий Артем Довбик. Именно он мощным кивком головы из центра штрафной на исходе дополнительного времени отправил скандинавскую команду домой, а Украину – на свидание с Англией в Риме.

Украинская команда осталась без форвардов после травмы Артема Беседина , полученной в стыке с шведским защитником Маркусом Даниэльссоном. Андрей Шевченко выпустил на замену 24-летнего Довбика, который до этого не сыграл на турнире ни минуты. И именно он стал автором победного мяча. Что известно об этом парне?

Если бы Евро-2020 состоялся в срок, мы бы вряд ли стали свидетелями этой сказки – Довбик дебютировал в сборной Украины лишь 31 марта 2021 года в матче третьего тура отборочного турнира ЧМ-2022 против сборной Казахстана в Киеве. По иронии судьбы, тогда украинская команда снова осталась без Артема Беседина – тоже из-за травмы. На 81-й минуте Довбик вышел вместо Николая Шапаренко, но результативными действиями не отметился.

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Зато уже в следующей игре, товарняке против Бахрейна 23 мая, Шевченко доверил форварду целый тайм. Довбик не подвел: на первой добавленной минуте он сделал голевой пас на Виктора Цыганкова. Это позволило Украине уйти от поражения и свести матч к ничьей – 1:1. И вот – новый подвиг. Первый гол в третьем матче за сборную, который к тому же позволил украинцам ворваться в топ-8 лучших сборных континента. Попутно форвард переписал рекорд Мишеля Платини – украинец стал автором самого позднего победного гола в истории чемпионатов Европы. Артем прошил ворота Ульсена, когда секундомер показывал 120.37.

Артем Довбик выводит Украину в четвертьфинал Евро-2020 Фото: Getty Images

Артем Довбик начал заниматься футболом в родных Черкассах, а первым профессиональным клубом форварда стал «Черкасский Днепр». Дважды он мог оказаться в клубах статуснее – в 2013 году его пригласили в молодежную команду харьковского «Металлиста». Но во время подготовительных сборов Довбик получил травму колена и вернулся в родной город. Спустя год 17-летнего форварда, который переписывал рекорды во Второй лиге Украины, позвали на просмотр в киевское «Динамо». «Чтобы оказаться в киевском «Динамо», нужно много и упорно работать», – говорил сам Довбик. Но до заключения контракта дело снова не дошло.

В итоге самого молодого автора гола в истории профессиональных клубов Черкасс летом 2015 года забрал «Днепр». Довбик переходил в клуб, который еще несколько месяцев назад переживал лучшее время в своей истории и сыграл в финале Лиги Европы. Но закрепиться в клубе не получалось: Довбик играл исключительно за молодежную команду, а вторую половину сезона-2015/16 и вовсе провел в Молдове. Не сказать, чтобы слишком успешно: итог аренды – лишь 20 минут в трех матчах в составе «Зари» из города Бельцы.

После возвращения в «Днепр» Довбик провел в клубе полтора сезона, успел вылететь с клубом во Вторую лигу, наколотил 12 мячей в 13-ти матчах третьего по силе дивизиона Украины и неожиданно для всех уехал в Данию. В январе 2018 года Довбик подписал контракт с «Мидтьюлланном». Уже в первом неполном сезоне Артем выиграл первый международный титул – стал чемпионом Дании. А в следующем сезоне добавил еще одну победу – на этот раз в Кубке Дании.

Артем Довбик, «Мидтьюлланн» Фото: Getty Images

Но результативностью форвард не блистал: если за половину сезона-2017/18 он отличился один раз за 10 матчей и отметился одной голевой передачей, то в двух последующих сезонах в сумме провел на поле всего 8 игр и совсем не отметился результативными действиями. Причина – в тяжелой травме. В начале сезона-2018/2019 Довбик порвал крестообразную связку колена и повредил мениск, что выбило его из строя почти на целый год. После трех игр на старте сезона-2019/2020 Артем уехал в другой датский клуб – «Сендерйюске». Смена обстановки помогла не слишком: лишь 2 гола за 18 матчей в чемпионате Дании и статус глухого запасного – в среднем нападающий проводил на поле меньше 25 минут.

Воскрешать карьеру Довбик отправился домой – в Украину. Форварда приютил «Днепр-1», ставший правопреемником клуба, который прекратил существование в 2019 году. В прошлом сезоне Довбик, которого когда-то признавали лучшим молодым футболистом УПЛ, забил 6 мячей за 24 матча и отметился одним ассистом. Андрей Шевченко высоко оценил качества форварда несмотря на невысокую результативность и включил его в заявку на чемпионат Европы-2020. Многие в стране задавались вопросом: за какие заслуги Довбик едет на Евро? Но после матча против Швеции все сомнения должны отпасть сами собой. На наших глазах пишется новая история.

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