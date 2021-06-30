Начало 1990-х – особое время для Германии: объединение ФРГ и ГДР, победа на ЧМ-90 в Италии. Среди политических и спортивных побед нашлись и обидные поражения. Одно из них – проигрыш в финале ЧЕ-1992. Сильнейшая сборная мира казалась безусловным фаворитом, но сначала еле-еле выползла из группы, а после слила финал датчанам. Грустная история одной из сильнейших сборных конца XX века.

Существует поверье, что чемпионы мира обязательно проваливают следующий крупный турнир. До того, как закономерность разглядели европейские фанаты, сборная Германии вошла в грустную статистику после победы на ЧМ-90. Смена Франца Беккенбауэра, сломанная рука Руди Фёллера и минута славы Томаса Хесслера – чемпионат Европы в Швеции должен был стать триумфом немецкого футбола, но в дело вмешалась политика и фарт.

Путь к финалу

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Чемпионат Европы 1992 года вошел в историю как самый политизированный футбольный турнир. Изначально в отборе на Евро-1992 в одной группе с командой ФРГ оказались Бельгия, Уэльс, Люксембург и ГДР. После объединения Германии число участников группы сократилось до четырех, а матч Бельгия – ГДР (0:2) признали товарищеским. Сборная ГДР вошла в состав команды ФРГ, и перед Берти Форгтсом оказалась россыпь хороших игроков.

Германия на Евро-92 Фото: Eurosport

Действующие чемпионы мира заняли очевидное первое место в группе и легко пробрались на турнир в Швецию. Групповой этап ЧЕ свел немцев с Шотландией, Голландией и сборной СНГ – первой и единственной командой уже несуществующей страны.

В первом матче Германии противостояла сборная СНГ. Примечательно, что вместо гимна СССР звучала «Симфония №8» Людвига ван Бетховена. Команда Анатолия Бышовца забила на 64-й минуте (гол с пенальти положил Игорь Добровольский) и всю игру доминировала. Избежать поражения немцам удалось лишь благодаря голу Томаса Хесслера со штрафного в добавленное время (1:1). Победа над шотландцами (2:0) и поражение от могучих Голландцев во главе с Рудом Гуллитом, Деннисом Бергкампом и Марко ван Бастеном (1:3) озадачили немецкую сборную перед выходом из группы.

Германия – Шотландия, Евро-1992 Фото: Getty Images

За три игры сборная Германии набрала всего три очка. К счастью для них, Шотландия разнесла СНГ (3:0) и позволила команде Форгтса забраться в плей-офф. С первого места ушла Голландия (пять очков), следом – немцы. Домой с двумя очками отправились сборные СНГ и Шотландии.

Регламент турнира предусматривал всего восемь команд в финальной стадии, которые были посеяны в две группы. Из каждой корзины выходило всего две команды – они и составляли сетку полуфиналов.

В полуфинале немцы встретились с хозяевами турнира.Сборная Швеции, которая в группе обогнала Англию и Францию, дважды проигрывала по ходу матча и каждый раз пыталась догнать настойчивых немцев. Безуспешно: инициатива была полностью на стороне парней Берти Форгтса. На 11-й минуте Хесслер открыл счет великолепным ударом со штрафного, а потом дублем отметился Ридле – 3:2.

Главная звезда перед Евро

Руди Фёллер Фото: Getty Images

На чемпионате мира 1990 года Руди Фёллер запомнился не только тремя мячами на групповой стадии, но и легендарной стычкой с Франком Райкардом в матче против сборной Голландии. Тогда Райкард за две минуты сначала срубил Феллера на фланге, получил за это желтую карточку, плюнул в немца в первый раз, а после того, как соперники выполнили штрафной, сцепился с Фёллером вновь уже у своих ворот, получил второй горчичник и по дороге с поля повторил плевок в лицо немецкого форварда. Сам же Руди был отправлен в раздевалку вслед за голландским хамом за наезды на судью. Немец был взбешен тем, что рефери не заметил первый плевок и не наказал Райкарда раньше. Матч 1/8 финала ЧМ-90 в Италии завершился победой ФРГ 2:1.

После скандального ЧМ Фёллер хотел завершить карьеру в национальной команде, ведь к тому моменту он уже сыграл рекордные 90 матчей. Однако в дело вмешался главный тренер Берти Фогтс. Он уговорил чемпиона мира дотянуть до первенства Европы.

Юрген Клинсманн вспоминал: «Я многие годы играл в сборной рядом с Фёллером и многому у него научился. Он не только бомбардир, но и человек, к которому можно обращаться со своими проблемами».

Руди Фёллер, Гремния – СНГ, Евро-92 Фото: Eurosport

В сезоне 90/91 Руди положил 10 мячей в Кубке УЕФА за «Рому» и стал лучшим бомбардиром турнира. Фёллер ехал в Швецию в прекрасной форме. В первом матче против сборной СНГ Руди сломал руку. Для него турнир был закончен. Грустный немец произнес, что это знак о том, что пора завершать карьеру. Он снова передумает в 1994-м и поедет с командой Германии на мундиаль в США.

Кто тренировал

Берти Фогтс Фото: Getty Images

После победного чемпионата мира 1990 года Франц Беккенбауэр сложил полномочия по управлению командой. Уходя, легендарный футболист сказал, что воссоединенная Германия «вероятно, будет непобедима долгие годы». Эта фраза надолго засела в головах не только фанатов, но и тренерского штаба, ожидающего серьезных изменений. Беккенбауэра сменил Берти Фогтс, который с 1986 года был помощником тренера в национальной сборной. Он не стал ничего ломать и привез в Швецию 11 чемпионов мира. Еще в составе немцев появились будущие звезды: Штефан Эффенберг, Маттиас Заммер, Томас Долль. Серебро Евро-1992 разозлило немецкого специалиста, и уже в 1996 году Берти взял со сборной кубок ЧЕ. Он покинул пост лишь в 1998-м: к тому моменту он потерпел два поражения в четвертьфиналах ЧМ-1994 и ЧМ-1998.

Как прошел в финал

Дания – Германия, финал Евро-1992 Фото: Eurosport

Поездка на Евро-92 оказалось для датчан неожиданностью. Из-за войны на Балканах УЕФА отстранил сборную Югославии от участия в ЧЕ. Ее место заняла сборная Дании, которую уведомили об этом за две недели до старта. Весь турнир проходил для них удивительно легко. Особое восхищение вызвала победа над Голландией, когда все решила серия пенальти с неотразимым Петером Шмейхелем (2:2 в основное, 5:4 по пенальти). Датчане отправили домой главных претендентов на золотые медали: разочарованные Райкард и Бергкамп собрали чемоданы еще до финала.

Предсказать итог казалось нереально: немцы выглядели непобедимой машиной, но скандинавы поймали невероятную удачу и кураж. Несмотря на длительное владение и яркие атаки, немцы так и не пробили Шмейхеля. Датчане же реализовали первый момент: быстрая контратака на 18-й минуте завершилась голом Йону Йенсену. Точку в матче на 79-й минуте поставил ошеломительный проход Кима Вильфорта, который убрал двух защитников и точно пробил из-за штрафной. От 0:2 немцы уже не оправились: не хватило ни времени, ни везения. Сборная Дании впервые в истории стала чемпионом Европы, хотя изначально не должна была ехать на турнир.

Дания, Евро-92 Фото: Getty Images

Кто стал звездой

Главной звездой того Евро в сборной Германии признали Томаса Хесслера. Он заменил травмированного Маттеуса и прекрасно показал себя в финальной стадии турнира. Двумя годами ранее он не так классно провел ЧМ, но в 1992-м оказался шикарен: забил важнейший мяч сборной СНГ и положил со штрафного шведам.

Томас Хесслер Фото: Getty Images

Немец оказался той вспышкой, что зажглась на ЧЕ-92 и тут же потухла. Вернувшись с турнира в «Рому» Хесслер провел три хороших сезона, но выше пятого места с клубом не поднялся. Томас уедет из Италии в 1998-м и шесть лет будет скитаться по командам Бундеслиги. За всю клубную карьеру Хесслер не взял ни одного титула.

Томас Хесслер Фото: Getty Images

Он закончит карьеру в сборной лишь после Евро-2000 и станет тренером. Немец отработает в штабе «Кёльна», а потом будет помогать Берти Форгтсу в сборной Нигерии.

Несмотря на проигранный финал, Хасслер запомнился блистательной игрой, за что на родине получил приз футболиста года Германии 1992 года.

Лучшим бомбардиром Евро-92 стал Карл-Хайнц Ридле, который оформил три гола и разделил первое место с голландцем Бергкампом и шведом Томасом Брулином.

Евро-1992 стал первым турниром, когда на форме помимо номера игрока появились их фамилии.

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