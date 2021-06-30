В техническом комитете РФС оценили работу главного тренера сборной России Станислава Черчесова на Евро-2020.
Журналист Василий Конов сообщает, что деятельность Черчесова признана неудовлетворительной. Тем не менее, коучу выразили доверие. Сам Черчесов также выставил себе неуд.
- На Евро-2020 сборная России заняла последнее место в группе.
- Команда сумела обыграть Финляндию (1:0), но сокрушительно проиграла Бельгии (0:3) и Дании (1:4).
Евро-2020
Когда уволят Черчесова? Уже есть примерная дата
ЧМ. Квалификация. Европа
«Надоел прилично». Головин ответил Дзюбе на слова о Черчесове
ЧМ. Квалификация. Европа
Сборную вытащил неожиданный герой. Это не Дзюба