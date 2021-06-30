Болельщик в футболке сборной России и с российским флагом пришел на матч 1/8 финала Евро-2020 Швеция – Украина и был избит.

Сначала ситуация развивалась мирно: мужчина находился в компании друзей-украинцев, поддерживал команду Андрея Шевченко и фотографировался с товарищем в украинской атрибутике. Позже на болельщика с триколором в форме сборной России напала агрессивно настроенная группа украинских фанатов. Они порвали на мужчине форму сборной России, сбросили с головы шапку и лишили флага. Часть украинских болельщиков попыталась защитить россиянина от нападавших, но их было ощутимо меньше.

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Украина выиграла у Швеции со счетом 2:1, забив решающий мяч на последних минутах дополнительного времени.

Матч 1/4 финала против Англии состоится 3 июля в Риме. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 (мск).

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